Les versions finales d'iOS 18/ iPadOS 18, MacOS Sequoia et watchOS 11 sont disponibles

Lors de la keynote de la WWDC qui s'est tenue début juin,, à commencer par des nouveautés en matière d'IA. Enfin question Apple Intelligence, il faut(beaucoup même puisque certaines fonctions n'arriveront pas avant le printemps prochain sur l'iPhone).Notons au passage qu'aucune des nouveautés IA n'est présente ce soir et qu'il faudra patienter à la Toussaint pour bénéficier des premiers outils d'écriture (sur macOS 15.1 uniquement) ! Il faudra en effet patienter jusqu'à iOS 18.1 en octobre pour accéder aux premières d'entre elles -et encore si on est localisé dans le bon hémisphère, puisqu'il faudra résider aux USA (ou se localiser sur place ).: iOS 18 (et aussi iOS 18.1 qui correspond à un autre cycle de bêta dédiée à certains iPhone compatibles avec Apple Intelligence, à savoir les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max).(qui a couté plusieurs points de vie à la batterie de mon iPhone).Bien évidement toutes les nouveautés se retrouvent dans nos différentes vidéo, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins impotanttes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisation possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...