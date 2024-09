MacBook Air : un fournisseur d'Apple suspendu pour des pièces défectueuses

Des relations exigeantes

On le sait,, et elle n'hésite pas à rompre des contrats dès que ces derniers ne respectent plus son scrupuleux cahier des charges. C'est le cas de la firme-en charge de certaines pièces du MacBook Air- dont elle a transféré les commandes à d'autres jusqu'à la fin de l'année.D'après, Cupertino aurait découvert -en août- un taux de défaut élevé sur les commandes du fournisseur chinois en août. Les modèles concernés seraient des MacBook Air de la génération précédente (les M2 donc), plutôt que dans les derniers modèles (les M3).A priori,. La nature du problème n'est pas très clair : la firme est utilisée pour fournir des éléments mobiles à intégrer dans d'autres mécanismes comme les ventilateurs et les charnières (étant donné que c'est un MacBook Air, il est probable que ce soit les secondes qui pèchent). Autre difficulté, ce souci n'apparait qu'au bout d'une certaine utilisation, voire un ou deux ans...