Connaissez-vous la ScreenBar de BenQ, cette lampe sur écran qui réduit la fatigue oculaire ?

ScreenBar Pro : une lampe de bureau pratique et modulaire

ScreenBar Halo : pour les gamers !

L'avis de Mac4Ever

Malgré les mode sombre en soirée et les filtres à lumière bleu,de bureaux et autres télétravailleurs, surtout en ces périodes hivernales où le soleil brille moins que d'habitude., l'éclairage du bureau est également important. Selon les spécifications de l', l'éclairage du bureauPour minimiser ces symptômes,, soit à celui du poste de travail, comme c'est le cas ici : offrir une lumière d'ambiance autour de l'écran va éviter à l'oeil de devoir constamment s'adapter à une importance différence de luminosité.En tant que pionnier, BenQ continue d'optimiser son optique et ses fonctions, c'est pourquoi il a lancé cette année le dernier ScreenBar Pro., y compris ceux d'Apple ou même un iMac, grâce à une pince universelle, recouverte d'un matériaux caoutchouteux qui évite d'endommager le moniteur.sur l'écran et aucun éblouissement pour l'utilisateur, elle, éclairant ainsi tout le plan de travail, et même la souris grâce à une bonne largeur.Via différents boutons situés directement sur la ScreenBar, il est possible de faire-pour une lumière plus froide ou plus chaude, suivant les préférences de chacun., ce qui vous permet d'allumer automatiquement les lumières lorsque vous vous approchez de la lampe et d'éteindre automatiquement les lumières cinq minutes après votre départ pour économiser de l'énergie.. Qu'il s'agisse d'un écran Apple iMac ou d'un écran surélevé à l'arrière,. Cela est possible grâce à la conception brevetée dentée et au revêtement en caoutchouc. La ScreenBar Pro peut gérer une épaisseur d'écran de 0,43 à 6,5 cm,et même les écrans avec une courbure de 1000R peuvent être facilement accrochés.La principale différence avec la ScreenBar Pro, c'est évidemment. A l'image de certains téléviseurs, cela permet surtout de diffuser de la lumière dans cette zone habituellement sombre, réduisant le contraste lumineux avec le moniteur et donc, la fatigue oculaire.Autre atout de ce modèle, il dispose, qui permet de piloter rapidement les principales commandes. On peut par exemple ajuster la quantité lumière ou la température via une simple rotation.ou encore des raccourcis prédéfinis et personnalisables -par exemple, une lumière plus froide le matin et plus chaude le soir.pour les plus exigeant -pour les jeux en ligne, on préfère parfois une lumière plus discrète et plus douce le soir....tant que la courbure va de 1,6 à 4,2 cm, la lampe s'adaptera automatiquement pour éviter le moindre reflet.: au bureau, nous n'aimons pas les lumières directes, souvent trop fortes et qui génèrent des reflets sur les écrans. Avec l'hiver qui arrive, l'éclairage naturel est plus sombre, surtout en soirée, et les moniteurs d'Apple sont en revanche très lumineux., ce qui est idéal dans nos métiers -rédaction, vidéo, photo- où l'on est sans-cesse devant un écran.A l'occasion du Black Friday, ScreenBar Pro est proposée avec 10 % de réduction et la version Halo avec -15 %.