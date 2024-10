BenQ va proposer un nouvel écran 27 pouces 5K idéal pour Mac

Le PD2730S : un moniteur 5K pensé pour les professionnels

Le PD3226G : un écran 4K destiné aux créateurs et aux gamers

Des outils avancés pour une gestion précise des couleurs

Une alternative sérieuse à l’Apple Studio Display

Le BenQ PD2730S se présente comme un écran de 27 pouces offrant une résolution 5K et un taux de contraste élevé de 2000:1, assurant une qualité d’image décrite comme. Cet écran est doté de la technologie Nano Matte Panel, une option anti-reflet qui réduit significativement les reflets tout en conservant la clarté visuelle.Sa fonction M-book, qui assure une correspondance précise des couleurs avec les écrans Mac, répond aux besoins des utilisateurs travaillant sur plusieurs écrans.Pour les utilisateurs en quête de fluidité et de performances graphiques, le BenQ PD3226G propose une résolution 4K sur un écran de 32 pouces , associé à un taux de rafraîchissement de 144 Hz.Il est doté de la technologie FreeSync Premium, qui permet une réactivité optimale et des mouvements sans latence.Avec ces nouveaux écrans, BenQ a intégré des solutions logicielles de gestion des couleurs, comme Display ColorTalk et Palette Master Ultimate. Ces logiciels permettent d’assurer une cohérence des couleurs sur plusieurs écrans et garantissent une précision dès le premier allumage.BenQ n’a pas encore révélé les détails concernant la sortie ou le prix de ces deux nouveaux modèles, mais leurs caractéristiques techniques sont clairement orientées vers une utilisation professionnelle.Ces moniteurs pourraient séduire les utilisateurs de Mac en quête de qualité et de performance. Il ne reste plus qu’à attendre les annonces officielles concernant leur disponibilité et leur prix pour confirmer leur positionnement sur le marché des écrans professionnels.Si oui, lequel ?