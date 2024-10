Les câbles USB4 2.0 arrivent : 80 Gbps de débit et une charge de 240W

Visuel : Elecom

Une nouvelle génération

Les deux types de câbles proposés par Elercom

Des capacités de charge impressionnantes

Un déploiement limité pour l’instant

L’USB4 2.0 est une avancée majeure dans le domaine des câbles USB. Certifiés par la société japonaise Elecom,. Cette norme, initialement annoncée en 2022, verra enfin le jour en décembre. Elecom prévoit de lancer deux modèles : un premier avec une capacité de charge de 60W et un second, beaucoup plus puissant, capable de fournir jusqu’à 240W de charge. Ces caractéristiques permettront de répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, notamment pour les appareils gourmands en ressources comme les ordinateurs portables et les stations de travail portables.En plus d'une vitesse accrue pour les transferts de données, le modèle 240W de l’USB4 2.0 pourrait révolutionner la façon dont nous rechargeons nos appareils électroniques. Ce câble ultra-performant pourra charger rapidement smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils nécessitant une puissance importante,. En plus, ces câbles sont compatibles avec le passthrough DisplayPort, permettant de diffuser des vidéos en résolution 8K à 60Hz, soit une sortie vidéo de 7680 × 4320 pixels.Malgré les caractéristiques impressionnantes de l’USB4 2.0, son adoption par les fabricants est encore très limitée à ce jour., ce qui ralentit forcément son intégration. Microsoft a commencé à préparer Windows 11 pour l’arrivée de l’USB4 2.0, avec une prise en charge dans les versions Insider Preview, mais il faudra encore attendre que les fabricants de matériel informatique adoptent cette technologie. Notez que la compatibilité avec PCI-Express 5.0 x4 est nécessaire pour bénéficier pleinement des avantages de ce nouveau standard.Le lancement des câbles USB4 2.0 d’Elecom est une avancée technique significative. Mais on l'a dit, l’adoption généralisée de cette norme dépendra de la mise à jour des équipements compatibles, ce qui prendra probablement des années.Est-ce que ce type de câble pourrait vous intéresser ?