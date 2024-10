Le MacBook Pro M4 russe est en vente aux enchères (et pour quel prix ?)

La plus grosse fuites de ces dernières années ?

Qui a 7400 dollars ?

inexistants

Attendre le 1er novembre !

Scary Fast

• octobre 2024 : MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces (M4, M4 Pro et M4 Max), iMac (M4), Mac mini (M4 et M4 Pro), iPad mini 7

• janvier à mars 2025 : MacBook Air (M4)

• printemps 2025 : iPhone SE 4, iPad Air 6

• mi-2025 : Mac Studio (M4 Max et M4 Ultra)

• mi-2025 : Mac Pro (M4 Ultra)

• courant 2025 : AirTags 2

Serait-ce là la plus grosse fuite qu'Apple ait eu à gérer ces dernières années ? En effet, en tout début de semaine,Depuis, tout le monde est en effervescence. Il faut dire que la machine semble officielle au niveau des specs et pourrait vraiment être sortie des usines d'Apple. La boite ressemblait à celle qui avait fuité il y a quelques jours, même si elle se distingue assez peu des modèles actuels.Les specs affichées semblent correspondre à celles des supposés portables : 16Go de RAM, 512Go de SSD, 3 ports Thunderbolt 4, un lecteur SD, une puce M4 10 cœurs CPU / 10 cœurs GPU. Les premiers benchs sous GeekBench sont même cohérents (voir ici ).Pour le moment, l'annonce a déjà été supprimée, car selon les règles du site, il est interdit de vendre des produitsPlutôt qu'une fuite unique, le Russe a affirmé que ce sont 200 unités qui sont dans la nature (comme est-ce possible ?).Selon Mark Gurman,. Dans sa dernière newsletter, on apprend que, soit le lendemain de la présentation des derniers résultats financiers de la firme. A cela, s'ajouterait la 7e génération d’iPad mini.. Par le passé, elle a déjà organisé trois évènements similaires au cours des cinq dernières années. L'année dernière, elle avait organiséle 30 octobre 2023 pour lever le voile sur ses MacBook Pro M3 et l'iMac M3. Ceux-ci avaient été commercialisés une semaine plus tard, le mardi 7 novembre 2023.Pour rappel, le journaliste deavait avancé il y a quelques jours undes produits à venir. Après ceux-là, le cycle pourrait recommencer avec des iPhone 17 en septembre et des Mac M5 à l'automne 2025.