Western Digital lance un disque dur de… 32 To !

Western Digital a annoncé l’Ultrastar DC HC690, un disque dur de 32 To qui établit un nouveau record en matière de capacité pour les disques durs à enregistrement magnétique imbriqué (SMR).Cette configuration permet de stocker environ 14 % de données supplémentaires par rapport à son prédécesseur, tout en conservant un format identique. Cette avancée souligne la volonté de Western Digital de rester à la pointe et de répondre aux besoins croissants en termes de stockage de données à grande échelle.L’Ultrastar DC HC690, malgré sa capacité impressionnante, subit une petite baisse de performance par rapport au modèle précédent.Pour des applications où la capacité prime sur la vitesse, comme l’archivage de données à long terme ou l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle, cette baisse de performance reste négligeable.Western Digital n’est pas seul sur le marché à viser des capacités de stockage toujours plus importantes.Ces concurrents cherchent à surmonter les limitations actuelles des disques durs SMR en optimisant les performances tout en augmentant la densité de stockage.Le disque dur de 32 To de Western Digital , avec sa capacité massive et ses performances adéquates, pourrait donc s’imposer comme un choix intéressant pour les centres de données.Bien que les disques SSD soient plus rapides, les HDD, comme l’Ultrastar DC HC690, restent une solution économique pour le stockage à long terme de données volumineuses.On ne connaît pas encore le prix ni les détails sur la disponibilité de ces modèles,