Mac M4 : la keynote est déjà dispo sur YouTube ! (ou pas)

Une parodie très réussie

Un nouvel iMac 24 pouces en bonus !

boosté

Apple Intelligence

Le faux futur Mac mini M4 !

Une parodie parfaite

le plus grand projet d’Apple

vice-président de l’ingénierie logicielle

Dans cette vidéo, Prosser se transforme en Tim Cook pour révéler les Macs dotés des soi-disant puces M4., mais elle montre un vrai souci du détail. L’équipe a d’ailleurs travaillé pendant près d’un mois pour peaufiner chaque aspect de ce faux lancement. Une parodie réussie qui joue avec humour sur l’attente des fans tout en comblant, l’air de rien, l’absence d’événement officiel . Vous pouvez la regarder ci-dessous, et je vous le conseille vraiment !La vidéo commence par la présentation d’un MacBook Pro équipé de la fameuse puce M4. Dans cette version parodique, le MacBook Pro s’enrichit de trois ports Thunderbolt 4, remplaçant les deux Thunderbolt 3 habituels. Le modèle de base est annoncé avec 16 Go de mémoire unifiée et une option couleur noir sidéral, jusqu’ici réservée aux versions M3 Pro et Max., sont même mentionnés pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Un ajout qui, bien qu’inventé, s’inscrit dans les attentes des fans pour une mise à jour réelle.Le nouvel iMac 24 pouces fait aussi son apparition dans cette fausse keynote. Proposé dans plusieurs couleurs, il està 16 Go de RAM pour supporter la mystérieuse, une fonctionnalité laissée floue. Côté design, rien ne change depuis la version 2021, mais Front Page Tech en profite pour annoncer la transition vers l’USB-C pour tous les accessoires, incluant la Magic Mouse, le Magic Keyboard et le Magic Trackpad., qui suscite beaucoup d’attention.La fausse présentation se termine par l’annonce d’un. Équipé de la puce M4 Pro, cinq ports USB-C et 16 Go de RAM, ce mini Mac imaginé se veut puissant et accessible, combinant performance et polyvalence dans un format réduit. Une annonce qui rappelle l’attente d’un renouveau dans la gamme Mac Mini.Le moment le plus drôle de la vidéo reste l’introduction d' Apple Intelligence , décrite comme. Une touche d’ironie qui tourne en dérision les annonces souvent mystérieuses d’Apple.Avec cette fausse keynote aussi minutieuse que comique, Front Page Tech imite parfaitement le style d’Apple, tout en apportant une dose de légèreté à la déception des fans face à l’absence d’événement officiel. D'ailleurs question,