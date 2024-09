Quel produit d'Apple attendez-vous le plus de la keynote ?

Plus que quelques heures avant la keynote !

Lumière sur le futur

It's GlowTime

Un futur à deux vitesses !

Qu'attendre de la keynote ?

en VO). Contrevenant à toutes ses habitudes, c'est en effet un lundi que sera dévoilé ses nouveaux bébés. Il faut dire que le mardi 10 septembre -la date qui était la plus probable au regard des habitudes passées de la firme- tombait le même jour que le premier débat des Présidentielles américaines, ce qui risquait fortement de prendre le dessus en terme de retombées médiatiques.Sur la version animée de l'invitation, on peut y voir leSur l'interprétation de ce choix, il est évident que l'on retrouve(ce sont les trois mêmes coloris) qui devrait booster l 'iPhone 16 et le faire basculer dans le monde de l'Intelligence Artificielle, telle une lumière au bout du tunnel.Apple Intelligence -qui ne sera pas disponible pour le lancement de l'iPhone 16- sortira avec iOS 18.1 en octobre, et ce, seulement pour les Etats-Unis ! En effet,La firme californienne a annoncé la suspension momentanée des fonctions Recopie d'iPhone, partage d'écran SharePlay et Apple Intelligence, et ce, pour des raisons de non-conformité avec le DMA pour la première, avec les lois locales pour la seconde. Néanmoins,Des fonctionnalités telles que les outils d'écriture, les résumés de notification et la nouvelle interface Siri seront disponibles à ce moment-là, bien que des fonctionnalités plus avancées telles que l'intégration Image Playground, Genmoji et ChatGPT ne seront pas disponiblesAu vu des rumeurs et des produits qui sortiront sûrement ce soir, l'occasion est donc parfaitement pour vous demander si vous atteint plus particulièrement un produit ou si vous réservez pour un Mac M4 par exemple. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire :-)