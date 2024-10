Apple confirme son Mac mini M4, encore plus Mini

Pas de doute, il est vraiment Mini

M4 et M4 Pro et 16 Go de RAM minimum

Le nouveau Mac mini M4

Il est effectivement bien discret

Ceci n'est pas un AppleTV

Le premier Mac neutre en carbone

Petit mais costaud visiblement

Prix et disponibilité

toutes options

Les nouveaux prix des Mac mini M4 (non pro)

Le Mac mini M4 Pro en détails

Les anciens prix des Mac mini M2

Le Mac mini 2024 embarque les dernières innovations d’Apple en matière de processeur avec les puces M4 et M4 Pro,. Le modèle M4 Pro permet quant à lui de réaliser des tâches complexes grâce à ses 14 cœurs (10 de performance et 4 d’efficacité) et un GPU de 20 cœurs, doublant les capacités graphiques du M4. Celle-ci prend en charge jusqu’à 64 Go de RAM (32 Go pour le M4 classique).Comme pour l' iMac M4 annoncé hier, Apple, bon prince,. Il était temps, et c'est appréciable. Ca sera probablement bien utile pour les utilisateurs d'Apple Intelligence, qui est, on le sait, gourmand en mémoire vive. Même si ç one nous concerne pas trop en Europe, pour l'instant.Occupant désormais, on l’a dit, un espace réduit à 12,7 x 12,7 cm, ce nouveau Mac mini adopterait selon AppleLa compacité de cet appareil n’affecterait donc pas sa polyvalence. On a très hâte de tester ce point. Le Mac mini n'est pas fanless, mais la gestion thermique et l'évacuation de l'air a bien sûr été soignée, pour garder un appareil aussi silencieux que le Mac mini M2.Comme hier avec l'annonce de l'iMac, Apple a sorti, pour nous montrer en détails les capacités de ce nouveau Mac mini M4. Vous pouvez la voir ci-dessous :À l'avant de l'appareil, Apple propose une paire de ports USB-C ainsi qu’une prise audio,, beaucoup moins pour y connecter des enceintes de manière permanente. Le Mac mini, permettant des transferts de données jusqu’à 120 Gb/s, et supportant jusqu’à trois écrans 6K simultanément. On notera par contre l'absence de Wi-Fi 7, même sur les modèles la version M4 Pro, et c'est assez scandaleux fin 2024. On regrettera aussi l'absence de lecteur SD.Ce nouveau Mac mini M4 est, selon Apple, le premier Mac de la marque à être certifié neutre en carbone. Construit à partir de plus de 50 % de matériaux recyclés, dont de l’aluminium et de l’or récupérés, ce nouveau Mac mini bénéficie d’une production alimentée par de l’électricité 100 % renouvelable., et réduit son empreinte carbone en priorisant des modes de transport moins polluants, comme le transport maritime. Pour les émissions restantes, Apple applique des crédits carbone issus de projets naturels.Les prix sont globalement assez proche des derniers Mac mini M2 proposés précédemment,au lieu des 16 Go proposés sur le M2 Pro.Sur le modèle M4 de base,, et 460 euros de plus 32 Go de RAM. Comptez aussi une augmentation de 230 euros pour passer de 256 à 512 Go de SSD, et 460 euros de plus pour passer à 1 To.Pour le modèle M4 Pro, passer de 24 Go de RAM à 48 Go vous coutera 460 euros de plus, et 690 euros pour passer à 64 Go. Pour le SSD, ça sera 230 euros de plus pour passer à 1 To, puis ça grimpe progressivement pour monter jusqu'à 2760 euros en plus pour avoir un SSD de... 8 To !. Une broutille. Didier en a commandé cinq (non je déconne) (enfin je crois).Ces nouveaux Mac mini M4 sont disponibles à la précommande dès aujourd'hui,, pour tous les modèles présentés. Est-ce que vous êtes tentés ?