Mac mini M4 : une architecture thermique entièrement repensée

Mac mini M2 Pro à gauche, M1 à droite

Comme le pressentait Mark Gurman, ce nouveau Mac mini est tout petit, encore plus qu'une Apple TV. Il affiche en effetpour toute personne souhaitant optimiser son espace de travail : sa surface carrée fait(une belle augmentation sur ce point) et unrespectivement pour les puces M4 et M4 Pro.Par comparaison, le(M2 / M2 Pro) était doté des dimensions suivantes 197x197x35,8 mm, très sensiblement identiques à celles affichées depuis 2010 (197x197x36 mm).: 1,18/1,20 kg pour les Mac mini M1/M2, contre 1,28 kg pour le Mac mini M2 Pro. Soit une différence de 500 grammes ! C’est à se demander où est partie la moitié de son poids…Ce changement den'a pas manqué de faire réagir certains d'entre vous sur lede la machine, notamment avec l'intégration des M4 et M4 Pro. La combinaison de ceet des puces les plus puissantes d'Apple a nécessité uneLe pied du Mac mini lui permet d'l'air environnant, qui peut ainsi circuler avant d'être évacué par la partie inférieure -créant apparemment un petit circuit interne d'aération. Apple affirme que, et que combiné à l'efficacité énergétique des puces M4, le Mac mini peut(il restera à vérifier ce point une fois les machines réceptionnées).Pour rappel,(ventilateur + radiateur). En effet, sous le ventilateur, se cache un radiateur, à même de refroidir la puce M2 Pro afin de profiter plus longtemps des meilleures performances possibles en charge tout en garantissant un certain silence en fonctionnement. Sur ce point, le Mac mini M1 était impressionnant car totalement inaudible la plupart du temps. Il faudra donc attendre nos premiers tests pour vérifier queEt bien sûr des premiers démontages en règle pour savoir ce que cachent les entrailles du Mac mini 2024.