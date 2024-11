Apple expédie les configurations personnalisées des Mac M4

Mac mini, iMac et MacBook Pro M4 expédiés !

En cours de préparation pour expédition

En effet,. On a par exemple reçu plusieurs messages pour nos MacBook Pro et Mac mini avec des SSD ou de la RAM supplémentaires :Même si la puce M4 est plutôt puissante,, a minima pour avoir un SSD convenable (on déconseille 256Go, sauf usage vraiment léger). Dès lors, le tarif grimpe et les délais d'expédition avec !Dans le cas de nos configurations,, soit en milieu de semaine prochaine. Les configurations de base (sans option) seront envoyées demain, pour une arrivée vendredi, si tout se passe bien (elles sont pour le moment indiquées comme