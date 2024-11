Pas de MacBook Air OLED avant 2028

Rien avant 4 ans ?

A quand des MacBook Air M4 ?

D'après(qui se fonde sur les chaines de production), Apple aurait repoussé l'ajout d'un écran OLED au MacBook Air, qui aurait auparavant été annoncé en 2027.. Les raisons de ce nouveau report sont assez simples,. Ce dernier impacterait beaucoup trop le prix supporté par le consommateur (et par conséquent, diminuerait les ventes et les recettes, et augmenterait les marges).Pour rappel, l'utilisation de dalles OLED permettrait de proposer des ordinateurs portablespar rapport aux modèles actuels dotés de mini-LED (parfait pour le MacBook Air). Enfin ce passage permettrait de réduire la consommation de 30% et d'augmenter la luminosité ainsi que la durée de vie globale de l'écran.. Selon les cabinets d'analyse,, et montre que le passage du LCD à l'OLED seul n'est pas suffisamment attractif ou utiliser pour les consommateurs (comprendre : c'est encore beaucoup trop cher). Il se serait expédié entre 6 et 7 millions d'iPad Pro M4 au lieu des 20 millions prévus.... Mais Ils ont toutefois récupéré des Go de RAM dans la bataille. En effet, Apple a mis fin aux 8 Go de RAM d'entrée de gamme pour passer à 16 Go de RAM, et ce, sans changer les prix !Apple aurait-elle fini par entendre les plaintes de ses clients quant au fait de ne proposer que 8Go de RAM en entrée de gamme ? Ou alors s'agirait-il pour la firme de préparer l'arrivée d'Apple Intelligence dans les meilleures conditions (en effet l'IA nécessite au minimum 8Go de RAM pour tourner en local) ? L'approche des résultats financiers l'aurait-elle poussée à ce petit geste ?Nul ne le sait vraiment.Même si Apple accélère les mises à jours matérielles pour booster la sortie d'Apple Intelligence, ces modèles ont quelques mois et. Toutefois, ce rafraîchissement devrait être limité au changement de puce, tout comme celui des MacBook Pro 14 et 16 pouces.