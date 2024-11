Clap de fin pour le programme de réparation du clavier papillon

Fin du programme !

Historique de l'affaire Papillon

Le programme concernait plusieurs modèles de portables Apple vendus entre 2015 et 2020 : MacBook Air, MacBook Pro mais aussi le tout petit MacBook 12 pouces. En effet, ce dernier -sorti en 2015- n'était pas doté du mécanisme à ciseaux standard utilisé sur les précédentes générations, mais duOr,, avec d'importants problèmes de durabilité, avec des défauts notables qui sont apparus moins d'un an après son introduction. Cela avait entrainé de nombreuses procédures et l'ouverture d'un programme de réparation pour apaiser les clients mécontents.En 2019, Cupertino avait fait l'objet d'une menée par des consommateurs américains, très mécontents de leurs MacBook, MacBook Pro ou MacBook Air. Ces derniers criaient auet réclamaient réparation : pour eux,Ils soutenaient en effet que. En SAV, le clavier défectueux était remplacé à l'identique ce qui ne solutionnait pas le problème de conception. Malheureusement pour la firme californienne, le juge californien Edward Davila chargé de l'affaire semblait du même avis que les utilisateurs.Le 19 juillet 2022, on apprenait que les documents avait été remplis par le tribunal de San Jose, en Californie, pour être approuvé par le juge (le même qu'en 2019). Mais ce n'est que le 22 novembre 2022 que ce dernier avait finalement donné son accord