Test MacBook Pro M4 : plus de puissance, mais peu de changements

Photo : The Verge

Performances et puce M4 : un nouveau bond technologique

Photo : Gizmodo

Autonomie record et gestion de la batterie

Nouvel écran et options d’affichage avancées

Photo : Mashable

Conception et ergonomie : une machine pensée pour les pros

Photo : Wired

Résumé et conseils pour l’achat : est-ce le moment d’investir ?

Photo : ZDNET

Avec le lancement du MacBook Pro M4, Apple continue donc de repousser les limites de la performance de son portable dédié aux pros., ce modèle cherche à satisfaire les utilisateurs les plus exigeants, en particulier ceux qui dépendent de leur machine pour des tâches professionnelles intensives.Le MacBook Pro M4 de cette année établit donc une nouvelle référence en matière de performance et de puissance. Devindra Hardawar, de Engadget, a résumé l’effet de la puce M4 en déclarant qu’elle estet que la version 16 pouces avec la puce M4 Pro surpasse toutes les autres machines testées cette année. De même, Kerry Wan de ZDNet a été impressionné de constater que le modèle de base M4 est suffisant pour des tâches de montage vidéo et photo rigoureuses, surpassant même les MacBook équipés de la puce M1 Pro.D’un point de vue technique, le modèle M4 de base possède un CPU à 10 cœurs et un GPU également à 10 cœurs, alors que le M4 Pro monte jusqu’à 14 cœurs pour le CPU et 20 pour le GPU, offrant, comme l’a noté Antonio G. Di Benedetto de The Verge. Dans Cinebench, par exemple, la puce M4 dépasse de 64 % les résultats du M3 en multicœur, tandis que dans les tests graphiques, elle atteint 25 % de performances supplémentaires.L’autonomie est un point fort majeur du MacBook Pro M4. Selon Brian Heater de TechCrunch, le modèle 14 pouces a atteint près de 19 heures en test de lecture vidéo continue, et la version 16 pouces a même dépassé les 20 heures,. Kimberly Gedeon, de Mashable, confirme cette impression en qualifiant la batterie du M4 de, capable de concurrencer les meilleures machines sous Windows.Apple mise clairement sur l’efficacité énergétique de ses puces pour garantir une autonomie renforcée, un atout que les professionnels de la création trouverontLe MacBook Pro M4 offre un écran Mini-LED Liquid Retina XDR avec une, permettant d’atteindre jusqu’à 1 000 nits en SDR, soit une augmentation de 400 nits par rapport à la génération précédente, comme l’a rappelé Devindra Hardawar. Les critiques apprécient également l’option de nano-texture, disponible en supplément, qui réduit considérablement les reflets dans des environnements lumineux.Jason Snell, de Six Colors, partage cette opinion, ajoutant qu’il travaille souvent en extérieur, et que l’anti-reflet nano-texture améliore considérablement la lisibilité de l’écran dans des environnements lumineux, bien queLe design du MacBook Pro n’a pas beaucoup évolué, mais reste fonctionnel et élégant, avec l’ajout de la couleur Space Black pour le modèle de base. Cependant, Christopher Null, de WIRED, soulève des préoccupations concernant le poids de 4,7 livres du modèle 16 pouces, qu’il qualifie deet évoque la difficulté de le transporter pour des déplacements fréquents. En revanche, Kerry Wan loue l’ajout d’un troisième port USB-C Thunderbolt 4 sur le modèle de base M4, ajout qui, et offre davantage de flexibilité.La webcam de 12 MP est également saluée pour sa qualité, avec le mode Center Stage pour suivre les déplacements. Bien que ce ne soit pas une révolution pour tous, Devindra Hardawar apprécie cette mise à jour et note que, un progrès notable comparé aux modèles précédents.Alors, à qui s’adresse le MacBook Pro M4 ? Comme le souligne Antonio G. Di Benedetto, le modèle M4 de base est désormais une machineavec des fonctionnalités comparables aux modèles plus coûteux, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui cherchent à s’équiper d’un ordinateur performant sans entrer dans la frénésie des options supplémentaires. Brian Heater recommande lui de ne pas hésiter à acheter maintenant, surtout pour ceux qui travaillent dans des domaines exigeants en termes de ressources. Il précise quand même que si l’on possède déjà un MacBook Pro M3 ou M2,, le saut technologique n’étant pas aussi significatif qu’avec le passage à la puce M1.L’ensemble des testeurs semblent s’accorder pour dire que ce MacBook Pro M4 , bien que coûteux et sans révolution visuelle,, avec une autonomie exceptionnelle et des options d’affichage de pointe. Pour les utilisateurs plus occasionnels, le MacBook Air ou même un modèle précédent de MacBook Pro pourrait encore être suffisant, surtout si on considère les réductions fréquentes sur ces anciens modèles.quand on aura terminé nos propres tests !