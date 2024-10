Et voilà les MacBook Pro M4, M4 Pro et M4 Max !

Un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme avec la puce M4

Apple dévoile sesdans un nouveau format d’événement, qui lui permet de découper ses traditionnelles Keynote en plusieurs parties, pour unequi maintient l’attention continue sur ces mises à jour, parfois très attendues, pendant plusieurs jours.Apple lance donc un nouveau MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M4.(un net progrès par rapport aux 8 Go des M3), pour un prix diminuée de 100 euros, 1899 euros. Toujours équipé de 512 Go de base, il est upgradable jusqu’à 32 Go de RAM (comptez 460 euros de plus), c’est mieux que l’an dernier, ou pour le même prix l’upgrade était limitée à 24 Go. Pour un SSD 2 To c’est toujours 690 euros de plus.Voilà toutes les options deproposées, ces configurations ne sont disponibles qu'en 14 pouces, donc pas en 16 pouces :- CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs, 16 Go de RAM, SSD 512 Go :- CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs, 16 Go de RAM, SSD 1 To :- CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs, 24 Go de RAM, SSD 1 To :Pour les utilisateurs en quête de performances plus élevées,. La version Pro offre 12 cœurs CPU et 16 cœurs GPU dans sa version de base, et 14 cœurs CPU et 20 cœurs GPU dans la version au dessus, dans les deux cas avec 24 Go de mémoire unifiée. Cette puce M4 Pro reprend des couleurs avec jusqu'à 10 cœurs Perf et 4 Éco, contre 6 Perf et 6 Éco sur le M3 Pro, le M4 Max reste devant avec jusqu'à 16 cœurs CPU. Là aussi les prix ont baissé, de 100 euros sur les M4 Pro, et 150 euros sur les M4 Max.Voilà toutes les options deproposées :- 14 Pouces, CPU 12 cœurs, GPU 16 cœurs, 24 Go de RAM, SSD 512 Go :- 14 Pouces, CPU 14 cœurs, GPU 20 cœurs, 24 Go de RAM, SSD 1 To :- 16 Pouces, CPU 14 cœurs, GPU 20 cœurs, 24 Go de RAM, SSD 512 Go :- 16 Pouces, CPU 14 cœurs, GPU 20 cœurs, 48 Go de RAM, SSD 512 Go :Quant au modèle Max,. Au passage, la bande passante de 546Go/s pour le plus gros M4 Max (avec 16 cœurs CPU), c'est clairement du jamais vu pour le grand public (sauf puce Ultra).Voilà toutes les options deproposées :- 14 Pouces, CPU 12 cœurs, GPU 32 cœurs, 36 Go de RAM, SSD 1 To :- 16 Pouces, CPU 14 cœurs, GPU 32 cœurs, 36 Go de RAM, SSD 1 To :- 16 Pouces, CPU 16 cœurs, GPU 40 cœurs, 48 Go de RAM, SSD 1 To :Notons au passage que ce MacBook M4 Max 16 pouces vous coûtera 8549 euros si vous le prenez avec toutes les options,! Voilà qui fait rêver.Notons que l'option verreest disponible sur tous les modèles pour 170 euros., et c'est appréciable. L'autonomie, elle, aurait gagné deux heures, passant de 24 heures à 22 heures, on aura l'occasion de tester ça en détail. Le M4 de base prend en charge deux moniteurs externes en plus de l'écran intégré. La webcam gère elle aussi, comme sur l'iMac M4, la fonctionet gagnent aussi la fonction, et c'est bien dommage. Quand au Thunderbolt,, sauf les M4 tout simples qui restent en Thunderbolt 4, hélas., les vidéastes et photographes apprécieront., disponible désormais sur toutes les configurations, même sur le M4 de base. Cette teinte, plus sombre que le Gris Sidéral, est dotée d’une finition anti-traces de doigts, indispensable quand on voit à quel point les MacBook Air M3sont sensibles aux traces. La couleur Argent reste bien sûr disponible pour les puristes (coucou Laurence).Nous sommes donc à nouveau sur une mise à jour sans grande surprise, tout comme l’avait été celle du MacBook Pro M3 par rapport au MacBook Pro M2. L’augmentation de la puissance des puces M4 reste un gain intéressant, tout comme la mise à disposition de 16 Go de RAM de base sur le modèle d’entrée de gamme,, avec une livraison attendue le vendredi 8 novembre prochain.Cela devrait clore cette, avec, rappelons-le, un iMac M4 rafraîchi a minima , équipé lui aussi de 16 Go de RAM de base, de nouveaux tons parmi les sept couleurs proposées, et des accessoires, souris et claviers désormais en USB-C. Sans oublier le Mac mini M4 , annoncé hier, lui aussi doté de 16 Go de RAM pour sa version la plus accessible, dans un format bien plus compact que le précédent Mac mini. Ces deux appareils n’ont hélas pas eu droit non plus au Wi-Fi 7.Reste à, qui devraient également être équipés de la puce M4 et arriver début 2025 … à moins qu’Apple ne nous réserve une méga-surprise et réveille demain toutes les rédactions de la planète avec une mise à jour anticipée (honnêtement, il y a peu de chances, mais suivez-nous quand même sur les réseaux sociaux , on ne sait jamais) !