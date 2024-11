Pourquoi le bouton du Mac mini M4 est en dessous ? Apple répond enfin !

Un choix de conception pour gagner de l’espace

Un bouton peu utilisé selon Apple

L’accessibilité et les alternatives pour les utilisateurs

La continuité de l’approche minimaliste d’Apple

Et en même temps pourquoi faire simple ?

Notre propre test du Mac mini M4 est d’ailleurs en cours

Apple a réduit de moitié la taille du Mac mini 2024 , qui mesure désormais 12,7 x 12,7 x 5,1 cm, contre 19,7 x 19,7 x 3,6 cm pour la version précédente. Cette miniaturisation, rendue possible par la nouvelle puce M4, a permis de créer un appareil compact tout en maintenant des performances élevées.Les ingénieurs ont donc opté pour une disposition plus pratique, reléguant le bouton d’alimentation sous l’appareil, dans le coin inférieur gauche.Les cadres d’Apple, Greg Joswiak et John Ternus, ont affirmé que la plupart des utilisateurs de Mac mini n’utilisent que très rarement le bouton d’alimentation. Ils préfèrent plutôt mettre leur appareil en mode veille, un processus optimisé par macOS qui permet un rallumage plus rapide.Cette spécificité est d’autant plus logique pour les utilisateurs de Mac mini, souvent configuré comme un ordinateur de bureau fixe, et donc très rarement éteint.Si le bouton d’alimentation est moins accessible, Apple rassure que les utilisateurs peuvent facilement y glisser un doigt sous l’appareil pour l’activer.En réponse, des solutions créatives sont apparues : par exemple, un ingénieur a conçu une extension imprimée en 3D pour activer le bouton sans avoir à soulever l’appareil. Mais peu importe, même si le placement inhabituel semble déroutant, et est un sujet d’innombrables moqueries, Apple défend cette décision comme un compromis raisonnable, pour une compacité accrue.Le choix de placer le bouton d’alimentation sous le Mac mini s’inscrit de toutes manières dans une vision minimaliste et axée sur l’efficacité de la conception.Les ports principaux, comme ceux de Thunderbolt et HDMI, restent en façade pour un accès rapide, tandis que le bouton d’alimentation, rarement utilisé, est lui relégué à une position moins visible. Malgré des critiques sur ce détail de conception, il est peu probable que cet élément ait un impact majeur sur l’expérience d’utilisation quotidienne du Mac mini 2024.Notre propre test du Mac mini M4 est d’ailleurs en cours, et Didier nous dira si vraiment, ce positionnement est un problème ou non.Vous éteignez souvent votre Mac vous ?