OWC lance son premier hub Thunderbolt 5 pour les nouveaux Mac M4

Les Mac mini et MacBook Pro M4 Pro et M4 Max intègrent désormais Thunderbolt 5, un standard plus rapide que le Thunderbolt 4. Avec des vitesses de transfert bidirectionnelles atteignant jusqu’à 80 Gb/s et un mode asymétrique permettant jusqu’à 120 Gb/s pour l’affichage,. Pour l’instant, peu d’accessoires sont compatibles avec ce standard. OWC répond à cette demande avec son premier hub Thunderbolt 5, conçu pour exploiter pleinement les capacités de cette technologie sur les Mac équipés de cette interface.Le hub Thunderbolt 5 d’OWC convertit un port Thunderbolt 5 en trois ports Thunderbolt 5 et un port USB-A, pour faciliter la connexion de plusieurs périphériques récents ainsi que d’un plus ancien.. Cette configuration devrait plaire aux utilisateurs ayant besoin de performances graphiques élevées pour des tâches exigeantes en résolution et en vitesse de transfert.Ce hub peut fournir jusqu’à 140 W de puissance, suffisant pour charger un MacBook Pro 16 pouces et alimenter plusieurs périphériques simultanément, en faisant ainsi une station d’accueil complète. Il prend aussi en charge. Sa conception en aluminium doit permettre une dissipation thermique efficace, assurant un fonctionnement silencieux même à pleine charge.Bien qu’il soit conçu pour Thunderbolt 5, le hub reste bien sûr compatible avec les normes antérieures, incluant Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 et USB-C, pour faciliter la transition des utilisateurs ayant des appareils plus anciens.. Le hub OWC est proposé en précommande à 189,99 dollars , avec des expéditions prévues en décembre. Une livraison en France est possible, mais avec des frais de 50 dollars pour l’expédition ; il pourrait donc être préférable d’attendre qu’il soit référencé chez les revendeurs locaux, où il sera probablement disponible aux alentours de 200 euros.