OWC Envoy Ultra : un SSD Thunderbolt 5 avec des débits records, pour quoi faire ?

Vous en avez vous du Thunderbolt 5 ?

Solide mais avec quelques défauts

Le Thunderbolt 5 promet en effet. C’est indéniable. Mais pour l’instant, l’écosystème compatible est quasi inexistant. Le seul ordinateur à supporter cette norme semble être le Razer Blade 18 . Autant dire que la majorité des utilisateurs ne pourront pas exploiter ces vitesses avant un moment. Si vous n’avez pas cet ordinateur spécifique ou si vous n’envisagez pas d’en acheter un dans les mois à venir, l’investissement dans ce SSD pourrait se révéler prématuré.Cette réserve posée, on peut quand même admettre que, côté compatibilité, OWC a pensé à tout.. Mais là encore, il y a un hic. Aucune information sur les vitesses maximales atteignables sur ces interfaces plus anciennes. On peut supposer qu’elles seront inférieures aux 6000 Mo/s annoncés, mais à quel point ? Mystère. Les utilisateurs d’appareils non compatibles Thunderbolt 5 risquent donc de ne pas profiter pleinement de cet investissement.En termes de design,: résistant à l’eau, à la poussière et aux chocs, ce SSD semble prêt à affronter tous les terrains. Mais attention, la prise Thunderbolt, non étanche, reste un point faible. Et le câble USB-C intégré non amovible pourrait poser problème en cas de détérioration. On se retrouve donc avec un produit certes solide, mais qui présente quelques défauts de conception.Côté prix, l’Envoy Ultra est, avec une livraison prévue fin octobre pour les US. Un tarif plutôt élevé,. Il s’agit donc d’un choix à long terme, voire d’un pari sur l’avenir. Nous n’avons pas encore de date pour sa sortie en France, mais le site américain propose bien une livraison vers l’Hexagone.L’OWC Envoy Ultra affiche donc des caractéristiques impressionnantes,. À vous de voir si vous souhaitez être en avance sur la technologie, ou si vous préférez attendre que le marché suive, dans ce cas on peut vous proposer notre comparatif des meilleurs SSD