Final Cut Pro 11 boosté à l'IA est disponible

Final Cut Pro Apple 349.99€

La principale innovation est le montage vidéo spatial,. Capturées avec des appareils comme l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 16 et Apple Vision Pro, ces vidéos offrent une expérience immersive.Apple précise également que le nouvel objectif RF-S7.8mm F4 STM DUAL de Canon -associé au Canon R7- permet également de shooter des vidéos spatiales qui seront récupérées par Final Cut Pro 11 (même si cela semble nécessiter un traitement avec l'EOS VR Utility v1.5 de Canon).. Apple a intégré des contrôles d’exportation spécifiques pour simplifier la publication de contenus spatiaux.. Elle est conçue pour les Mac M4, offrant une vitesse de transcription nettement améliorée par rapport aux anciennes générations. Il suffit de sélectionner la source audio, et l’outil transforme l’audio en sous-titres, directement intégrés dans la timeline. Pour le moment, il semblerait que la fonction soit uniquement disponible en anglais.Dans la vidéo de présentation du Mac mini M4 , Shloka Kini (Apple Product Manager, autrement dit le Chef de produit Mac mini M4) annonce queet que l'on pourrait utiliser l'IA pour obtenir des légendes automatiquement et pour retranscrire les voix off des vidéos presque instantanément. Jusqu'à présent, il existait d'autres façons de transcrire les sous-titres dans Final Cut Pro mais uniquement via un logiciel tiers.Il s'agit d'un, sans avoir recours à un écran vert ou à un rotoscope. Il se base sur le contraste pour identifier et isoler les éléments, et peut être combiné avec des effets de correction pour une stylisation avancée.Apple a intégré des fonctions IA dans Final Cut Pro, incluant le Smart Conform, Enhance Light and Color, Smooth Slo-Mo et. Ces outils permettent des ajustements précis et simplifiés, réduisant le temps de montage pour les utilisateurs.