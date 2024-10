Surprise ! iOS 18.0.1, iPadOS 18.0.1, macOS 15.0.1, watchOS 11.0.1 sont disponibles !

En avant les correctifs ?

des systèmes à revoir !

. Au total,Et la même décision de Cupertino : le retrait des versions incriminées.Aussi les versions de ce soir étaient très attendues.. Chaque mise à jour devrait corriger les bogues récemment signalés, tels que les problèmes d'écran tactile avec l'iPhone, l'iPad Pro M4 briqué, la boucle de démarrage des Apple Watchs et d'autres problèmes.Du côté d', on a des soucis avec Messages ou de réactivité au niveau de l'écran tactile. De son côté, MacOS Sequoia ne semble pas s'en sortir indemne ! De quoi refroidir les utilisateurs et les inciter à attendre, surtout qu'il n'y pas de fonctions d'IA dans ces versions!(le seul produit à avoir cette puce, rappelons le). Tant et si bien que Cupertino a suspendu en catastrophe le déploiement de la mise à jour au bout de 24 heures et n'a pas encore déployé de nouvelle version pour les utilisateurs de la tablette. Bref, on attend les correctifs qui ne devraient plus trop tarder...Ce matin, c’était au tour de la bêta 3 de watchOS 11.1, de bloquer les Apple Watch. Au total,Et la même décision de Cupertino : le retrait des versions incriminées. Sur, plusieurs utilisateurs ont remonté des problèmes avec leur Apple Watch après la mise à jour vers la nouvelle version bêta :au niveau des notifications de Messages. Mais on trouve aussi, sans pouvoir être redémarrés efficacement. En effet, le redémarrage forcé permet de récupérer sa montre une minute, avant d'être à nouveau gelée.