De nouvelles fonctions de Final Cut Pro dévoilées dans la vidéo du Mac mini M4

13 fois plus rapide pour générer des sous-titres

Magnetic Mask

Dans la vidéo de présentation du Mac mini M4,. A 3 minutes 48, alors que sont vantées les performances du dernier né d'Apple -, nous précise Shloka Kini (, autrement dit le Chef de produit Mac mini M4) qui présente la séquence.La jeune femme annonce que le Mac mini M4 estet que l'on peut utiliser l'IA pour obtenir des légendes automatiquement et pour retranscrire les voix off des vidéos presque instantanément. Et hopPour le moment, il existe d'autres façons de transcrire les sous-titres dans Final Cut Pro mais uniquement via un logiciel tiers.Le clip d'Apple montre également brièvement une autre fonctionnalité dénommée. Cette dernière pourrait également reposer sur l'IA et devrait faciliterdans les zones présentant un contraste élevé.Pour le moment, il n'y a pas d'autres informations sur la sortie de cette nouvelle version ou sur le reste des fonctions à venir.