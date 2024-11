Razer lance son dock USB 4 avec 14 ports

Un dock optimisé pour la productivité

14 ports, le compte est bon !

Une connectivité variée, mais pas parfaite

Prix et disponibilité

Le Razer USB 4 Dock exploite pleinement la norme USB4 (mais ça n'est pas un dock Thunderbolt ), offrant des transferts de données jusqu’à 40 Gb/s et une alimentation allant jusqu’à 100 W via son port USB-C principal, suffisant pour la plupart des usages.Ce dock est équipé de 14 ports pour répondre aux besoins variés des utilisateurs, qu’il s’agisse de connecter des périphériques, des écrans ou des appareils de stockage. Compatible avec Windows 10 et macOS 10.13 (ou versions ultérieures), il s’intègre facilement dans divers environnements, que ce soit pour le travail ou le gaming.Le dock comprend deux ports USB-C (dont un avec Power Delivery 20 W), deux ports USB-A 3.2 Gen 2 et trois ports USB-A Gen 1 pour la connexion de multiples périphériques.En revanche, les lecteurs de cartes SD et microSD sont bien pratiques, surtout si vous avez récemment fait l’acquisition d’un Mac mini M4. Vous trouverez également une prise casque/micro avec son surround 7.1.Côté affichage, le dock prend en charge deux moniteurs avec une résolution allant jusqu’à 4K à 120 Hz via HDMI 2.1 ou 4K à 240 Hz via DisplayPort 1.4.Avec des dimensions compactes (190 x 80 x 21,5 mm) et un poids de 425 g, le Razer USB 4 Dock est conçu en aluminium anodisé, disponible en noir ou en argenté.Un port spécifique est même dédié aux dongles sans fil 2,4 GHz, ce qui ravira les gamers cherchant à minimiser la latence de leurs périphériques.Disponible à 250 euros, en noir ou en argent, le Razer USB 4 Dock est une solution intéressante, sauf si vous recherchez un dock spécifiquement Thunderbolt 4 . Pour commander, c'est par ici :