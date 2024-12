Promo de fin d'année : améliorez vos vidéos, images et fichiers audio avec de l'IA pour moins de 30€

Promo de fin d'année - Bénéficiez de mises à jour gratuites à vie

Outils d'IA pour l'instant uniquement disponibles dans la version Windows

VideoProc Converter : l'outil tout-en-un pour travailler sur vos vidéos/audios/DVD

• Convertisseur vidéo/audio : convertissez des vidéos et des audios en plus de 420 formats (par exemple MP4, AVI, MOV, MKV, MP3, FLAC), ajustez les résolutions et les FPS pour différents appareils et plateformes.

• Compresser des vidéos : compressez des vidéos volumineuses pour économiser de l'espace ou les transférer plus rapidement.

• Téléchargeur de vidéos : enregistrez des vidéos/listes de lecture hors ligne en qualité d'origine.

• Enregistreur d'écran : enregistrez tout ou partie de l'écran avec ou sans webcam.

• Sauvegarde de DVD : numérisez d'anciennes collections de DVD.

Dans le cadre de la promotion de fin d'année actuelle , vous obtenez VideoProc Converter AI pour un ordinateur avec(version Mac toujours sans modules AI) est actuellementIci, la remise promotionnelle est même de 66 %.A savoir : la licence complète à vie à un prix abordable vous permet d'utilisercontinues et gratuites à vie. Autres avantages : pas d'abonnement et une garantie de remboursement de 30 jours.. Pour la version Mac, cependant, les fonctionnalités d'IA sont en cours de développement et seront disponibles avec une future mise à jour.: améliorez la qualité de vos vidéos réelles et animées, de vos photos vintage, de vos œuvres d'art générées par l'IA et de vos images basse résolution en les mettant à l'échelle vers une résolution 4K/8K époustouflante avec des modèles IA avancés. Grâce à cela, vous pouvez augmenter la qualité de votre vidéo jusqu'à 4K pour l'édition, le stockage ou la lecture sur des écrans plus grands avec une clarté remarquable.: les équipements de prise de vue à fréquence d'images élevée peuvent être coûteux. Vous pouvez utiliser VideoProc Converter AI pour augmenter la fréquence d'images de 24/30/60 FPS à 120/240/300/480 FPS et plus encore. Créez des effets de ralenti cinématographiques sans aucun artefact indésirable.: l'enregistrement de vidéos stables et sans tremblements peut être un défi, en particulier lorsque vous utilisez des appareils tels que GoPro, des téléphones, des drones ou des caméras portables. VideoProc Converter AI supprime sans effort les tremblements vidéo des séquences enregistrées avec GoPro, des téléphones, des drones ou des caméras portables. Bénéficiez d'un contrôle précis sur le recadrage, les réglages et le traitement rapide.: supprime efficacement les bruits ambiants tels que le vent, la circulation et le bruit de fond pour garantir un son clair pendant les interviews, les vlogs et plus encore.améliorez les visages avec une clarté supérieure, idéal pour restaurer de vieilles photos, des portraits et des photos de groupe. Il peut réparer, déflouter et affiner les images, corriger les artefacts et ajouter des détails fidèles à la peau, aux yeux, aux lèvres et aux cheveux.ajoutez des couleurs vives aux photos en noir et blanc, monochromes et décolorées à l'aide de l'IA. Transformez des photos monochromes en images colorées et réalistes en un seul clicVideoProc Converter comprend unen qualité originale, un convertisseur pour convertir des vidéos ou votre propre collection de DVD en MP4 HEVC/H.264, MOV, MKV, AVI, FLV, WAV, MP3 et plus encore. Il existe également un enregistreur pour enregistrer la webcam, l'ordinateur et les écrans iOS, y compris le son. Un éditeur vidéo intégré vous permet de couper, recadrer, sous-titrer, faire pivoter et fusionner des clips, et il existe également des effets qui peuvent être appliqués aux vidéos. Autre avantage et rare : l'accélération GPU économise la puissance du processeur et exécute les tâches encore plus rapidement.