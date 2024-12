Ma souris préférée à son prix le plus bas : la Logitech MX Master 3S à -37% !

Logitech MX Master 3S dès 82€ !

Parfaite pour la bureautique

Designed for Mac

La souris sans fil Logitech MX Master 3S, que j'utilise quotidiennement avec bonheur,et opte pour un capteur 8 000 dpi (contre 4 000 dpi sur la MX Master 3, le logiciel permettant de passer de 4 000 à 8 000 dpi si vous avez l'utilit), ainsi que des switchs plus silencieux que ceux du modèle précédent.Pour le reste, on retrouve les fonctionnalités et caractéristiques techniques de la MX Master 3 avec un port USB-C,(que l'on peut associer à des gestes via le logiciel, et personnaliser les actions en fonction des applications),dont la principale est gérée par le système d'aimants MagSpeed Electromagnetic permettant de mieux contrôler la vitesse de défilement, ainsi qu'une autonomie pouvant atteindre 70 jours (selon l'utilisation).