Seagate sort un disque dur 32 To basé sur la technologie HAMR

Une avancée technique discrète mais notable

Pas le premier sur les 32 To

Vers une adoption progressive

Avec ce disque, Seagate propose donc une capacité record de 3 To par plateau. La gamme Exos M comprend deux modèles : une version de 32 To utilisant l’enregistrement magnétique shinglé (SMR) et une autre de 30 To basée sur l’enregistrement magnétique conventionnel (CMR).Le SMR, utilisé pour le modèle 32 To, superpose partiellement les pistes de données pour maximiser la capacité. Seagate n’est pas le seul à viser les très grandes capacités. Western Digital a lancé en octobre un disque dur de 32 To basé sur sa technologie ePMR (enregistrement magnétique perpendiculaire assisté par énergie).Toshiba est également dans la course avec ses propres développements. La marque prévoit de lancer des disques basés sur le HAMR et le MAMR (enregistrement magnétique assisté par micro-ondes) d’ici 2026.Malgré des années de développement, les premiers disques HAMR de Seagate avaient été réservés à une poignée de clients professionnels.Ce type de disque d’aurait pas beaucoup de sens dans votre PC gaming ou votre ordinateur de bureau pour faire du Excel.Pour le moment, Seagate n’a pas confirmé de date exacte de lancement commercial,