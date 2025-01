Enfin un SSD Thunderbolt 5 chez LaCie, mais à quel prix !

Jusqu'à 6,7Go/s !

Les besoins en stockage des professionnels de la création ont connu une croissance exponentielle, surtout pour ceux qui intègrent l'intelligence artificielle générative dans leur travail

Le LaCie Rugged SSD Pro5 gère parfaitement ces charges de travail exigeantes et ces applications gourmandes en données. Il devient ainsi un outil inestimable pour les experts en quête de vitesses de transfert et de capacités d'édition de fichiers exceptionnelles.

Résiste aux intempéries

Pas de gros changement de design pour le Rugged SSD Pro5, qui reprend les lignes dessinées par Neil Poulton :pour signifier le changement de connectique.N'intégrant pas de ventilateur, le refroidissement passif nécessite donc un plus gros radiateur qu'en USB C.là où le Thunderbolt 3/4 plafonnait autour de 3 à 3,5Go/s. Avec le modèle d'OWC, nous étions autour de 5Go/s en lecture/écriture, ce qui est un peu en dessous de notre LaCie., là où Samsung et SanDisk proposent déjà des modèles de 8To (mais pas encore en Thunderbolt 5)., a déclaré Lance Ohara, vice- président du marketing Endpoints chez Seagate.Ainsi,(poussière et eau), ce qui permet de s'affranchir de la plupart des conditions climatiques compliquées. A noter que ce disque intègre, réduisant ainsi son impact environnementalsous Windows, macOS et iPad Pro sur les appareils fournissant un minimum de 15 W 1,2A., ce qui n'est vraiment pas donné, mais comparable aux (rares) offres du marché. Il devrait être en vente dès ces prochains jours.