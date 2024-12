Rajouter un SSD interne dans un Mac Studio M1 ou M2 pour 149€ avec Studio Drive

Rajouter un SSD interne dans un Mac Studio M1 ou M2

Pour cela, nous avons dû faire de la rétro-ingénierie. Nous avons donc sacrifié un module SSD, retiré tous ses petits composants un par un à l'aide d'une station laser, les avons inventoriés et mesuré leurs caractéristiques, puis nous avons poncé à l'huile chaque couche avec du papier de verre à grain fin et scanné chaque couche avec un scanner à plat.

Mais nous ne voulions pas seulement rendre possible les mises à niveau de MacStudio, nous voulions aussi personnaliser les modules SSD... Ayant réparé beaucoup de MacBook Pro 15" et 16" 2019 avec perte totale de données à cause d'un régulateur de tension défaillant envoyant une surtension aux NAND soudées, nous avons pensé qu'il était nécessaire de concevoir nos cartes différemment d'Apple. C'est pourquoi nous avons ajouté une protection contre les surtensions, qui empêchera la NAND de surtension et vous protégera d'une perte totale de données en cas de panne du régulateur de tension.

149€ pour l'adaptateur

. Certes, le prix a baissé, mais ces accessoires monopolisent des ports Thunderbolt/USB C, et la machine est de facto moins transportable sans tout son attirail.Gilles a donc eu l'idée de fabriquer ses propres SSD sur mesure.Cela dit, il faut, ce qui n'est vraiment pas à la portée de tous.Autre possibilité, plus aisée pour les débutants,