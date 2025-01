Un dock Thunderbolt 5 avec SSD intégré chez Sonnet

Echo™ 13 Thunderbolt 5 SSD

Un dock Thunderbolt 5 avec de nombreux ports

• 4 ports Thunderbolt 5

• 4 ports USB 3.2 Type A

• Port Ethernet 2,5 Gbps (RJ45)

• Prise casque 3,5 mm

• Emplacements pour cartes SD et microSD

Un SSD intégré jusqu'à 4To

Très cher !

Bien connu des professionnels, la marque Sonnet propose un nouveau Dockqui embarque doncavec des vitesses inédites., mais la sortie USB C prend en charge les écrans jusqu'en 8K, et permet même une recharge d'un portable à plus de 140W. Finalement, ce dock s'inscrit dans une logique de modernité et se destine avant tout aux utilisateurs Apple, avec de nombreux ports USB C, SD et USB A. Je regrette que, car les 2,5Gbps brident la connexion des box modernes, qui atteignent désormais les 8Gbps en Europe.Evidemment, vous pouvez l'acheter vide et placer votre propre SSD à l'intérieur., mais les débits seront alors bridés à 3Go/s en lecture et 2,1Go/s en écriture, ce qui reste assez élevé, mais comparables aux modèles existants à cette connectique.. Cela reste assez cohérent avec les tarifs des docks Thunderbolt actuels, mais assez chers pour un usage d'une clientèle particulière.