Contrôler un Chromebook avec son visage, c’est désormais possible

Une technologie dans la continuité des projets de Google

Des évolutions plus larges

Class Tools

Annoncée en décembre 2024, cette solution repose sur des modèles d’intelligence artificielle capables de détecter et d’interpréter des mouvements précis du visage.Ce n’est pas la première fois que Google développe une technologie similaire. Face Control s’inspire de Project Gameface, un outil open source pour Windows et Android , qui permettait de contrôler des jeux vidéo via des expressions faciales.En parallèle, Google continue d’améliorer d’autres fonctions d’accessibilité sur ChromeOS Les lecteurs d’écran sont aussi plus performants dans la prise en charge des fichiers PDF.Cette nouveauté fait partie d’une série de fonctionnalités et de matériels annoncés par Google pour 2025.Une intégration avec FigJam permet aussi de faciliter les travaux de groupe grâce à des tableaux blancs collaboratifs.En parallèle, Google prévoit plus de 20 nouveaux modèles de Chromebooks cette année, avec des appareils standards et des versions Chromebook Plus.Entre ses nouvelles solutions matérielles et logicielles, Google continue donc de développer des outils pour simplifier les usages, en particulier pour les milieux éducatifs et les utilisateurs qui ont des besoins spécifiques.