iOS vs Android : Londres défie le duopole Apple & Google

Selon le régulateur, la quasi-totalité des appareils mobiles au Royaume-Uni sont équipés de ces écosystèmes, donnant aux deux entreprises une position de quasi-monopole à deux...La CMA a précisé que cette procédure pourrait conduire à désigner Apple et Google comme des, un statut qui entraînerait des obligations spécifiques en vertu duForcément avec le Brexit. Mais le nouveau régime britannique s’inspire fortement du Digital Markets Act (DMA), le règlement sur les marchés numériques.Ce cadre vise à limiter les abus de position dominante des géants technologiques et pourraitpermettre un accès égal à certaines fonctionnalités clés des appareils ou encore faciliter la concurrence sur leurs plateformes respectives.. Google a déjà réagi en insistant sur l’ouverture d’Android, qui, selon la société, a élargi le choix des consommateurs tout en démocratisant l’accès aux smartphones. Apple, de son côté, a affirmé être confrontée à une concurrence significative dans tous les segments et territoires, tout en assurant sa volonté de collaborer avec la CMA.Cette initiative britannique intervient dans un contexte mondial de surveillance accrue des géants technologiques. Parallèlement à ces enquêtes,, avec une décision attendue en octobre également., alors que Donald Trump, revenu à la présidence des États-Unis, a promis de défendre les intérêts des entreprises technologiques américaines face à ce qu’il considère comme des réglementations européennes et britanniques trop rigides.En nommant un ancien dirigeant d’Amazon à la présidence par intérim de la CMA, le gouvernement britannique cherche à équilibrer ses efforts pour réguler les géants de la tech tout en envoyant un signal d’ouverture aux investissements internationaux.