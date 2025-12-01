Le Mac à l’esprit de Noël : mettez votre bureau en fête
Nous sommes en décembre, il fait froid et nous entrons de plain-pied dans les préparatifs pour Noël. Certains décorent leurs maisons, habillent leur sapin de guirlandes et autres boules. Mais savez-vous que vous pouvez aussi décorer votre Mac ? Lui aussi a le droit de se mettre en mode festif.
Commençons par la plus complète et la plus soignée : Festivitas. L’application apporte une touche de féerie directement sur votre bureau. Son concept est simple : habiller votre Dock et votre barre de menus de guirlandes lumineuses animées, réactives et personnalisables. Les ampoules clignotent doucement et suivent le curseur de la souris, créant une ambiance charmante sans perturber la productivité.
Festivitas offre également des effets de neige tombante à l’écran, transformant macOS en un paysage hivernal. Tout est personnalisable : de l’intensité de la neige, aux couleurs des lumières en passant par les motifs des guirlandes.
L’application se télécharge depuis Gumroad (et non depuis le Mac App Store), une particularité qui s’explique par son utilisation des API d’accessibilité de macOS afin de redécorer votre Mac. Ces permissions permettent à Festivitas de repérer le Dock et la barre de menus pour y afficher ses décorations, une fonction que le Mac App Store ne permet pas.
Il existe aussi une version iPhone et iPad qui reprend le même concept mais sous la forme de widget. Vous pouvez alors encadrer vos photos de guirlandes lumineuses.
Snowy est une application beaucoup plus simple et gratuite. Elle permet de faire apparaître de la neige qui tombe sur votre bureau. Vous pouvez accompagner cette neige par des lumières de Noël.
Contrairement à Festivitas, elle ne cherche pas à personnaliser le Dock ou la barre de menu : Snowy se concentre sur le fond d’écran animé, parfait pour ceux qui veulent une touche de fête sans utiliser des API d'accessibilité.
Let It Snow propose elle-aussi de mettre de la neige sur votre Mac. C’est la solution la plus simple. Pas de lumières, pas de guirlandes, pas d’options : juste de la neige qui tombe. Vous pouvez choisir la vitesse de la neige, la taille des flocons ainsi que leur quantité pour que vous puissiez avoir la neige qui vous correspond le mieux.
Peu importe l’application que vous choisissez, le but est de se mettre dans l’ambiance de Noël. Des guirlandes, des lumières et de la neige qui tombe, tout cela pour rester bien au chaud. Quand je pense aux Australiens qui passent Noël sur la plage, je les plains. Pour ma part, je mets un peu de neige sur mon Mac et sur mon deuxième écran, je mets une vidéo de feu de cheminée.
