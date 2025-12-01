HP va augmenter ses prix et réduire la RAM de ses PC à cause de l'IA
Le constructeur américain HP prévient que ses ordinateurs vont coûter plus cher dès mai 2026. En cause : une flambée spectaculaire des prix de la mémoire DDR5 qui a bondi de plus de 170% en un an. Une pénurie directement liée à la demande colossale des serveurs d'intelligence artificielle, et qui commence à toucher l'ensemble du secteur informatique.
Lors de sa dernière conférence aux investisseurs, le PDG d'HP Enrique Lores a annoncé que l'entreprise disposait de stocks de RAM suffisants pour tenir jusqu'à mai 2026. Passé cette date, les coûts de la mémoire commenceront à peser sur les marges. Pour y faire face, HP compte s'approvisionner auprès de fournisseurs moins chers, revoir la conception de certains produits avec moins de mémoire, réduire ses coûts internes et augmenter ses tarifs là où c'est nécessaire. Les PC d'entrée de gamme seront les plus touchés, car ils sont plus sensibles aux variations de prix des composants.
Les chiffres donnent le tournis. Les prix de la DRAM ont grimpé de 171% sur un an, dépassant même la hausse de l'or sur la même période. Un kit de 64 Go de DDR5 Crucial est passé de 150 à plus de 400 dollars en deux mois. Un kit Corsair Vengeance DDR5-6000 de 32 Go, stable autour de 95 dollars pendant la majeure partie de l'année, atteint désormais 184 dollars. La raison est simple : les fabricants de mémoire comme Samsung, SK Hynix et Micron ont réorienté leur production vers les puces HBM, bien plus rentables, qui équipent les serveurs d'IA. Résultat : la DDR5 grand public se fait rare.
D'autres constructeurs subissent la même pression. CyberPowerPC a annoncé une hausse de prix sur tous ses produits dès le 7 décembre 2025. MAINGEAR prévient que les tarifs vont continuer à grimper avec des délais de livraison allongés. Framework a même suspendu la vente de barrettes de RAM en standalone, affichant ses modules DDR5 et DDR4 en
On voit bien que l'IA ne fait pas que des heureux. Pendant que les géants de la tech investissent des milliards dans leurs datacenters, c'est le consommateur lambda qui trinque en payant ses PC plus cher. HP joue la transparence en prévenant à l'avance, c'est déjà ça. Par contre, l'idée de vendre des machines avec moins de RAM pour maintenir les prix, ça risque de faire grincer des dents. Surtout quand on sait que Windows 11 et les applications modernes sont de plus en plus gourmandes. En tout logique Apple a des contrats bien plus longs qui devrait permettre à la marque d'encaisser plus facilement la hausse de prix dans les mois à venir, mais il ne faudrait pas que la situation s'éternise.
L'IA assèche le marché de la mémoire
Une hausse vertigineuse des prix de la DDR5
HP n'est pas seul dans cette situation
bientôt disponible. Les analystes anticipent des hausses de 30 à 50% par trimestre jusqu'à mi-2026, avant une éventuelle normalisation.
On en dit quoi ?
