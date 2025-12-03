Anker Nano Docking Station : un hub 6 ports se planque dans le dock
Par Vincent Lautier - Publié le
Anker vient de dévoiler un concept original avec sa Nano Docking Station 13-en-1 (modèle A83C3) : une station d'accueil pour ordinateur portable qui embarque un hub détachable de 6 ports. Ce dernier s'éjecte du dock principal d'une simple pression sur un bouton, transformant votre installation fixe en solution nomade. Vendu 149,99 dollars aux US, il n'est pas encore proposé en France.
Le principe est assez malin. La Nano Docking Station intègre 13 ports au total, dont 6 logés dans un hub amovible de 36 grammes qui se glisse dans une niche prévue à cet effet. Lorsque vous travaillez à votre bureau, le hub reste amarré et tous les ports du dock sont accessibles. Une bande lumineuse bleue confirme la connexion. Quand vous partez en déplacement, vous éjectez le petit module et l'emportez avec vous. Le hub détachable mesure 8 x 4,2 cm et offre un USB-C 5 Gbps, un USB-A 5 Gbps, deux lecteurs de cartes SD et microSD, un HDMI 4K à 60 Hz, plus une entrée USB-C 100W avec sortie 85W. De quoi brancher l'essentiel sur un MacBook Pro ou un ultraportable Windows en déplacement.
Côté dock principal, Anker a prévu de quoi alimenter un poste de travail complet. Vous disposez de deux ports USB-A 480 Mbps, un USB-C 10 Gbps, un Gigabit Ethernet, une prise jack 3,5 mm, deux sorties HDMI 4K à 60 Hz, un DisplayPort 4K à 60 Hz, une entrée alimentation 140W et un port USB-C upstream 100W qui transmet données et charge. La station supporte officiellement trois écrans simultanés. Anker fournit un câble USB-C de 3 pieds et l'adaptateur secteur 140W. Le dock mesure 14,2 x 4,5 x 9,5 cm pour 407 grammes, des dimensions contenues pour une unité de ce gabarit.
Par contre, il faut nuancer les capacités multi-écrans. Sur Windows 10 et 11, les trois sorties vidéo fonctionnent en affichage étendu sans souci. Sur macOS 13.5 et versions ultérieures, visiblement, les écrans affichent un contenu identique en mode miroir, ce qui limite sérieusement l'intérêt du triple affichage pour les utilisateurs Mac. D'autre part, le hub détachable peut bloquer l'accès aux ports adjacents sur certains ordinateurs portables, selon l'espacement des connecteurs. Dernier point, la bande passante USB-C de 10 Gbps peut provoquer des saccades vidéo si vous utilisez plusieurs écrans en simultané, là où un dock Thunderbolt 4 offrirait 40 Gbps de débit. À garder en tête si vous envisagez un usage intensif avec plusieurs périphériques gourmands en bande passante.
On apprécie le concept du hub détachable, qui évite d'acheter deux produits séparés pour couvrir bureau et mobilité. Le mécanisme d'éjection est une bonne idée. Par contre, la limitation du multi-écran sur macOS retire une bonne partie de l'intérêt pour les utilisateurs Apple, et la bande passante USB-C risque de montrer ses limites avec des configurations exigeantes. On se demande d'ailleurs pourquoi Anker n'a pas prévu un mode DisplayLink ou une puce qui contourne les restrictions macOS.
On apprécie le concept du hub détachable, qui évite d'acheter deux produits séparés pour couvrir bureau et mobilité. Le mécanisme d'éjection est une bonne idée. Par contre, la limitation du multi-écran sur macOS retire une bonne partie de l'intérêt pour les utilisateurs Apple, et la bande passante USB-C risque de montrer ses limites avec des configurations exigeantes. On se demande d'ailleurs pourquoi Anker n'a pas prévu un mode DisplayLink ou une puce qui contourne les restrictions macOS.