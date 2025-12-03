Anker Nano Docking Station : un hub 6 ports se planque dans le dock

On en dit quoi ?



On apprécie le concept du hub détachable, qui évite d'acheter deux produits séparés pour couvrir bureau et mobilité. Le mécanisme d'éjection est une bonne idée. Par contre, la limitation du multi-écran sur macOS retire une bonne partie de l'intérêt pour les utilisateurs Apple, et la bande passante USB-C risque de montrer ses limites avec des configurations exigeantes. On se demande d'ailleurs pourquoi Anker n'a pas prévu un mode DisplayLink ou une puce qui contourne les restrictions macOS.