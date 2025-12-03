Amazon brade la souris ergonomique Logitech Lift à -44% !

Logitech Lift

Une souris ergonomique

La Logitech Lift vient rejoindre la MX Vertical proposée depuis l'été 2018. Comme son ainée,(la même position que pour un serrage de main) et a été conçue au sein de l'Ergo Lab de la firme à Lausanne en pensant aux personnes pour qui la MX Vertical est trop imposante.Les petites mains, en dessous de 17,5 centimètres de long selon Logitech,(les utilisateurs aux mains de tailles moyennes -environ 19 centimètres de long- devraient pouvoir utiliser confortablement les deux versions), mais les différences ne s'arrêtent pas là. La Lift propose un design légèrement revu, des boutons aux clics silencieux, la compatibilité Bluetooth sur trois périphériques différents et Logi Bolt (le dongle USB-A est fourni), trois coloris (blanc, noir, rose, une première pour une gamme ergonomique chez Logitech) avec 70% de plastique recyclé post-consommation sur la version noire (54% pour les deux autres couleurs), etAutre différence, la Lift tire son énergie d'une pile AA (contre une batterie que l'on recharge via un port USB-C sur la MX Vertical) avec