Connaissez-vous KiWidget, la boîte à outils avec des mini-widgets ultra-pratiques ?

Pour simplifier ce quotidien, Xavier, un développeur indépendant (et fidèle lecteur) vient de lancer. Son objectif était simple : regrouper tous ces petits outils du quotidien au même endroit, avec une interface rapide, propre et accessible en un clic.L’idée n’est pas de remplacer de grosses apps pro, mais de fournir des micro-outils immédiats que l’on ouvre dix fois par jour sans y penser.On y retrouve notamment des(pipette, nuanciers, conversions HEX/RGB/HSL, palettes, contrast checker),(compression, redimensionnement, conversions, génération WebP/PNG/JPG), bien sûr(fusion, découpe, extraction de pages, conversion PDF→images),(génération CSS, gradients, border-radius, ombres, snippets), des(comptage de caractères/mots, aperçu typographique) et enfin des(QR codes, encoder/décoder base64, clean JSON…)En pratique, il suffit de. Elle y restera jusqu'à ce que vous décidiez de l'effacer manuellement.Vous choisissez ensuite(ici PDF vers Texte brut), voire un nouveau nom également.Le programme va vous proposer d'Une fois enregistré, vous retrouverez votre fichier zippé (ici dans le dossier Téléchargement) où vous pourrez l'ouvrir et travailler dessus.Que vous travailliez sur du web design, du développement front-end, de l’UI/UX, du branding ou même sur la rédaction d’articles (oui, on peut aussi passer du temps à compresser des images depuis des communiqués, recadrer, ou modifier des contrastes…), KiWidget se révèle très vite pratique au quotidien.une seule app → des dizaines de widgets → aucun onglet parasite à ouvrir dans le navigateur.Notez qu'il est: 4 euros par mois, 20 euros pour 6 mois (réduction de 20%), 35 euros par an (réduction de 30%). Enfin en cette période de fête, il y a un petit code BF2025 pour avoir un mois gratuit !