Connaissez-vous KiWidget, la boîte à outils avec des mini-widgets ultra-pratiques ?
Les designers, développeurs et créatifs du numérique jonglent souvent entre une multitude de sites, utilitaires et onglets pour effectuer des tâches simples : convertir une couleur, compresser une image, extraire une page PDF, générer un dégradé CSS… Avec surtout pour résultat, une perte de temps et une bonne dose de frictions.
Pour simplifier ce quotidien, Xavier, un développeur indépendant (et fidèle lecteur) vient de lancer KiWidget, une collection de plus de 30 mini-outils essentiels, réunis au sein d'une seule application. Son objectif était simple : regrouper tous ces petits outils du quotidien au même endroit, avec une interface rapide, propre et accessible en un clic.
KiWidget fonctionne donc comme une palette compacte qui rassemble une large gamme d’utilitaires créatifs. L’idée n’est pas de remplacer de grosses apps pro, mais de fournir des micro-outils immédiats que l’on ouvre dix fois par jour sans y penser.
On y retrouve notamment des outils couleur (pipette, nuanciers, conversions HEX/RGB/HSL, palettes, contrast checker), des outils image (compression, redimensionnement, conversions, génération WebP/PNG/JPG), bien sûr des outils PDF (fusion, découpe, extraction de pages, conversion PDF→images), des outils pour le code (génération CSS, gradients, border-radius, ombres, snippets), des outils typographiques (comptage de caractères/mots, aperçu typographique) et enfin des utilitaires divers (QR codes, encoder/décoder base64, clean JSON…)
En pratique, il suffit de glisser un fichier sur la fenêtre dans l'interface. Elle y restera jusqu'à ce que vous décidiez de l'effacer manuellement.
Vous choisissez ensuite l'option de sortie (ici PDF vers Texte brut), voire un nouveau nom également.
Le programme va vous proposer d'enregistrer le fichier à l'emplacement de votre choix.
Une fois enregistré, vous retrouverez votre fichier zippé (ici dans le dossier Téléchargement) où vous pourrez l'ouvrir et travailler dessus.
Que vous travailliez sur du web design, du développement front-end, de l’UI/UX, du branding ou même sur la rédaction d’articles (oui, on peut aussi passer du temps à compresser des images depuis des communiqués, recadrer, ou modifier des contrastes…), KiWidget se révèle très vite pratique au quotidien.
L’interface est minimaliste, rapide et conçue pour éviter la dispersion :
une seule app → des dizaines de widgets → aucun onglet parasite à ouvrir dans le navigateur.
Notez qu'il est possible de la tester gratuitement pendant cinq jours afin de se faire une idée et de passer à l'abonnement : 4 euros par mois, 20 euros pour 6 mois (réduction de 20%), 35 euros par an (réduction de 30%). Enfin en cette période de fête, il y a un petit code BF2025 pour avoir un mois gratuit !
