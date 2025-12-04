Proton s’attaque à Google Sheets avec un tableur chiffré de bout en bout
Par Laurence - Publié le
Proton continue de muscler son écosystème de nouveaux outils chiffrés. Après l’e-mail, le calendrier, le cloud et les documents, l’entreprise suisse lance Proton Sheets, un tableur web intégralement chiffré de bout en bout. Une alternative directe à Google Sheets et Microsoft Excel, conçue pour celles et ceux qui cherchent à fuir le modèle de collecte de données des géants du cloud.
Comme l'explique Anant Vijay Singh, responsable produit de Proton Drive :
Un tableur qui chiffre absolument tout
Contrairement aux solutions classiques, Proton Sheets chiffre toutes les données : contenu des cellules, tableaux, métadonnées, noms de fichiers. Même Proton n’a aucun accès aux documents stockés. Le service s’inscrit dans la même philosophie que Proton Mail ou Proton Drive : l’utilisateur contrôle ses données, et personne d’autre.
Un positionnement que la société assume pleinement, dans un contexte où l’intégration agressive de l’IA dans les outils de productivité soulève de nouvelles inquiétudes. Entre Google et Microsoft, la question de savoir ce qui nourrit les modèles d’entraînement n’est plus anodine — surtout pour des documents sensibles ou stratégiques.
Comme l’explique Anant Vijay Singh, responsable produit de Proton Drive :
La plupart des tableurs du marché appartiennent à des géants dont le modèle économique repose sur l’exploitation des données. Avec l’arrivée de l’IA, les risques explosent : chaque frappe, chaque formule peut alimenter leurs pipelines d’entraînement. Proton Sheets rend aux utilisateurs leur souveraineté.
Formules, graphiques, collaboration… et chiffrement
Proton Sheets prend en charge les formules courantes, la visualisation de données (graphes, diagrammes), la collaboration en temps réel, l’import de fichiers CSV ou XLS automatiquement chiffrés après upload, des contrôles d’accès fins pour gérer les autorisations de lecture/écriture.
Le tout fonctionne dans un navigateur, ou depuis l’application Proton Drive. Avec cet outil supplémentaire, Proton propose désormais un ensemble d’outils qui rivalisent avec un mini-Google Workspace… mais sans surveillance : e-mail, calendrier, documents, et maintenant tableur, tous chiffrés par défaut.
Un positionnement clair : la productivité sans surveillance
Proton envoie un message limpide : il existe une alternative crédible aux suites bureautiques des plus grandes firmes techs, et ce, dans un contexte où les données internes d’entreprise alimentent parfois les IA des fournisseurs, les fuites de données augmentent, ou encore où la souveraineté numérique devient un enjeu politique et économique,
Si l’outil n’égale pas encore la puissance d’Excel ou la profondeur de l’écosystème Google, il propose un compromis rare : fonctionnalités modernes + confidentialité absolue.
