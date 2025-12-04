Proton s’attaque à Google Sheets avec un tableur chiffré de bout en bout

Un tableur qui chiffre absolument tout

La plupart des tableurs du marché appartiennent à des géants dont le modèle économique repose sur l’exploitation des données. Avec l’arrivée de l’IA, les risques explosent : chaque frappe, chaque formule peut alimenter leurs pipelines d’entraînement. Proton Sheets rend aux utilisateurs leur souveraineté

Formules, graphiques, collaboration… et chiffrement

Un positionnement clair : la productivité sans surveillance



Proton envoie un message limpide : il existe une alternative crédible aux suites bureautiques des plus grandes firmes techs, et ce, dans un contexte où les données internes d’entreprise alimentent parfois les IA des fournisseurs, les fuites de données augmentent, ou encore où la souveraineté numérique devient un enjeu politique et économique,



Si l’outil n’égale pas encore la puissance d’Excel ou la profondeur de l’écosystème Google, il propose un compromis rare : fonctionnalités modernes + confidentialité absolue.

Contrairement aux solutions classiques,: contenu des cellules, tableaux, métadonnées, noms de fichiers. Même Proton n’a aucun accès aux documents stockés. Le service s’inscrit dans la même philosophie que: l’utilisateur contrôle ses données, et personne d’autre.Un positionnement que la société assume pleinement, dans un contexte où. Entre Google et Microsoft, la question de savoir ce qui nourrit les modèles d’entraînement n’est plus anodine — surtout pour des documents sensibles ou stratégiques.Comme l’explique Anant Vijay Singh, responsable produit de Proton Drive :Proton Sheets prend en charge les formules courantes, la visualisation de données (graphes, diagrammes), la collaboration en temps réel, l’import de fichiers CSV ou XLS automatiquement chiffrés après upload, des contrôles d’accès fins pour gérer les autorisations de lecture/écriture.Le tout fonctionne dans un navigateur, ou depuis l’application Proton Drive. Avec cet outil supplémentaire,… mais sans surveillance : e-mail, calendrier, documents, et maintenant tableur, tous chiffrés par défaut.