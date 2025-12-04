Le MacBook Air M4 en promo dès 874€ : offrez vous la qualité Apple au meilleur prix !

Le MacBook Air avec M4 offre un nouveau niveau de performance :



• Les performances de calcul des feuilles de calcul dans Microsoft Excel sont jusqu'à 4,7 fois plus rapides que le MacBook Air Intel le plus rapide et jusqu'à 1,6 fois plus rapide que le MacBook Air 13 pouces avec M1.

• Le montage vidéo dans iMovie est jusqu'à 8 fois plus rapide que le MacBook Air Intel le plus rapide et jusqu'à 2 fois plus rapide que le MacBook Air 13 pouces avec M1.

• La retouche photo dans Adobe Photoshop est jusqu'à 3,6 fois plus rapide que le MacBook Air Intel le plus rapide et jusqu'à 2 fois plus rapide que le MacBook Air 13 pouces avec M1.

• La navigation sur le Web est jusqu'à 60 % plus rapide par rapport à un ordinateur portable équipé d'un processeur Intel Core Ultra 7, et les tâches plus exigeantes sont jusqu'à 2 fois plus rapides.