Des écrans LG 5K OLED et mini-LED idéals pour le Mac et les joueurs
Par Didier Pulicani - Publié le
Les écrans 5K commencent enfin à envahir le marché, et il faut d'ailleurs remercier les joueurs qui commencent enfin à plébisciter les hautes résolutions sur les très grandes dalles.
Mieux, des modèles OLED et mini-LED commencent également à se démocratiser, ce qui permet d'offrir d'excellents taux de contrastes et une bonne luminosité, idéals pour les contenus HDR.
Le modèle GX9 est donc un moniteur gaming ultra-large incurvé 21/9ème, 5K2K OLED de 39", dont la fréquence atteint 165 Hz en résolution 5K2K et 330 Hz en WFHD.
Le temps de réponse est exemplaire (0,03 ms) mais la dalle OLED affiche une luminosité modérée de 500 nits (certification VESA DisplayHDR™ True Black 500). On est loin des 1000 à 2000 nits que peuvent afficher les Mac, les iPad et les iPhone récents.
Le mini-LED consistent en effet à un rétro-éclairage de nombreuses LED, mais dont les effets de bords génèrent parfois des différences de luminosité sur la dalle, qui est éclairée de façon moins uniforme que l'OLED ou même le LED classique. Ici, LG évoque jusqu'à 2304 zones d'éclairage, ce qui serait suffisant pour minimiser ces effets... à confirmer IRL.
L'écran peut basculer entre les modes 165 Hz en résolution 5K et 330 Hz en QHD, avec un temps de réponse rapide de 1 ms (GtG). L’écran est certifié VESA DisplayHDR 1000 et offre une crête de luminosité allant jusqu’à 1250 nits, ce qui est déjà beaucoup mieux !
Enfin, le LG UltraGear evo™ 52 pouces G9 (52G930B) inaugure une nouvelle catégorie d’écrans gaming grand format en tant que plus grand moniteur gaming 5K2K au monde -l'équivalent d'un écran de TV !
Ce format représente un espace de travail 33 % plus large qu’un moniteur UHD classique.
27" et mini-LED
52 pouces 5K2K 240 Hz
La courbure 1000R enveloppe la vision périphérique de l’utilisateur, pour une immersion parfaite.On est ici sur une certification VESA Display HDR™ 600, soit moitié moins de luminosité que le moniteur précédent.
Tous ces écrans promettent un meilleur upscaling grâce à de l'IA intégrée, ce qui permet de jouer en résolution native sans avoir d'effets de pixellisation -à confirmer lors des tests.