LG dévoile sa première TV Micro RGB evo, entre OLED et Mini LED
Par Vincent Lautier - Publié le
LG va présenter au CES 2026 sa toute première télévision Micro RGB evo. Cette nouvelle technologie promet une couverture colorimétrique de 100 % sur les espaces BT.2020, DCI-P3 et Adobe RGB, le tout piloté par le processeur Alpha 11 AI Gen 3.
Une technologie à mi-chemin entre OLED et Mini LED
Le Micro RGB représente une évolution significative par rapport au Mini LED classique. Au lieu d'utiliser un rétroéclairage blanc, cette technologie emploie des LED rouges, vertes et bleues individuellement contrôlées pour illuminer les pixels à travers un filtre couleur. LG affirme avoir transféré 13 ans d'expertise OLED dans le contrôle précis de ce rétroéclairage RGB, ce qui permet d'obtenir des couleurs plus pures et un contraste amélioré sans passer par la technologie OLED elle-même.
Des specs qui en imposent
La TV Micro RGB evo (modèle MRGB95) sera proposée en trois tailles : 100, 86 et 75 pouces. Elle embarque plus de 1 000 zones de dimming local pour un contrôle fin du contraste, pilotées par le processeur Alpha 11 AI Gen 3. Ce dernier intègre un double moteur d'upscaling IA pour améliorer la netteté tout en conservant un rendu naturel. Le téléviseur a obtenu la certification Intertek pour une couverture de 100 % des espaces colorimétriques BT.2020, DCI-P3 et Adobe RGB, ce qui constitue un argument de poids pour les cinéphiles exigeants que nous sommes.
La concurrence s'intensifie
LG arrive sur ce segment après Samsung et Hisense. Samsung commercialise déjà un modèle Micro RGB de 115 pouces à 30 000 euros, tandis que Hisense a présenté son 116UX au CES 2025. TCL a également annoncé sa propre version pour le marché chinois. LG mise sur des tailles plus accessibles avec ses modèles 75 et 86 pouces, mais les prix n'ont pas encore été communiqués. Vu le positionnement premium de cette technologie, il faudra probablement prévoir un budget conséquent. Vous pouvez commencer à appeler Cofidis.
On en dit quoi ?
Cette annonce montre que LG ne compte pas laisser Samsung et Hisense dominer seuls le segment Micro RGB. La promesse d'une couverture colorimétrique totale sur les trois espaces de référence est alléchante, surtout pour les amateurs de home cinéma. Par contre, on attend de voir les prix européens avant de s'emballer. Si le 115 pouces de Samsung coûte déjà 30 000 euros, même les modèles plus petits de LG risquent de rester hors de portée pour la plupart des portefeuilles