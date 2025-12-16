LG dévoile sa première TV Micro RGB evo, entre OLED et Mini LED

On en dit quoi ?



Cette annonce montre que LG ne compte pas laisser Samsung et Hisense dominer seuls le segment Micro RGB. La promesse d'une couverture colorimétrique totale sur les trois espaces de référence est alléchante, surtout pour les amateurs de home cinéma. Par contre, on attend de voir les prix européens avant de s'emballer. Si le 115 pouces de Samsung coûte déjà 30 000 euros, même les modèles plus petits de LG risquent de rester hors de portée pour la plupart des portefeuilles