Un bug de macOS Tahoe fait... scintiller le Studio Display
Par Laurence - Publié le
Depuis le lancement de macOS Tahoe en septembre dernier, un bug d’affichage semble agacer de plus en plus de propriétaires d’un Studio Display. Ces derniers semblent victimes d'un phénomène de scintillement intermittent qui ne semble toujours pas corrigé malgré les mises à jour successives du système.
Les premiers signalements sont apparus peu après la sortie de macOS Tahoe. Sur les forums et les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs rapportent un clignotement bref mais répété de leur Studio Display, parfois isolé, parfois en rafales de plusieurs secondes. Le problème ne semble pas limité à un modèle précis de Mac : MacBook Pro, Mac Studio ou Mac mini sont tous concernés dès lors qu’ils sont reliés à un écran externe.
Si le Studio Display est particulièrement cité, certains témoignages évoquent également d’autres marques de moniteurs, ce qui laisse penser que le bug pourrait être bien plus large que le seul écran d’Apple.
Problématiques, les mises à jour macOS Tahoe 26.1 puis 26.2 n’ont visiblement pas amélioré la situation. Au contraire, ce phénomène — s'il est joli sur votre sapin —semble même de plus en plus fréquent ces derniers jours.
En pratique, le scintillementsurviendrait surtout lors du passage entre des apps à fond clair, en faisant défiler des pages web à dominante blanche, ou lors du basculement entre contenu sombre et contenu très lumineux. Parfois, le clignotement apparaît sans déclencheur évident, renforçant l’impression d’un comportement erratique du système.
À ce stade, rien n’indique un problème matériel du Studio Display. Le fait que le bug touche plusieurs utilisateurs, sur différentes machines, et qu’il soit apparu avec macOS Tahoe plaide plutôt pour une origine logicielle.
L’hypothèse la plus probable serait un souci lié à la gestion de l’affichage externe, potentiellement corrigeable via une future mise à jour de macOS… ou même un firmware du Studio Display, comme Apple l’a déjà fait par le passé pour corriger certains comportements anormaux.
En attendant, les utilisateurs concernés n’ont guère de solution, si ce n’est activer le mode sombre, limiter les transitions visuelles, ou accepter ce scintillement intermittent en espérant un correctif rapide.
Alors que macOS Tahoe arrive à maturité avec ses versions 26.1 et 26.2, ce bug persistant commence à sérieusement entacher l’expérience d’un écran vendu comme un produit premium. Avec les premières versions des bêtas en 26.3 qui viennent d'être déployées, Apple pourrait bien corriger ce souci assez indélicat pour un produit de ce prix....
