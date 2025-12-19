Un bug de macOS Tahoe fait... scintiller le Studio Display

Qu'en penser ?



En attendant, les utilisateurs concernés n’ont guère de solution, si ce n’est activer le mode sombre, limiter les transitions visuelles, ou accepter ce scintillement intermittent en espérant un correctif rapide.



Alors que macOS Tahoe arrive à maturité avec ses versions 26.1 et 26.2, ce bug persistant commence à sérieusement entacher l’expérience d’un écran vendu comme un produit premium. Avec les premières versions des bêtas en 26.3 qui viennent d'être déployées, Apple pourrait bien corriger ce souci assez indélicat pour un produit de ce prix....