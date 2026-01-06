Ce robot LG plie votre linge, mais en avez-vous réellement besoin ?

Un robot plus abouti que les démonstrations habituelles

En définitive, la question est de savoir qui voudra réellement d’un robot humanoïde dans sa maison ? Et surtout, à quel prix ? Car LG n’a donné aucune indication sur la commercialisation, le positionnement tarifaire ou même le calendrier d’arrivée de CLOiD.



Comme souvent avec ce type de démonstration, l’écart entre la faisabilité technologique et l’adoption par le grand public reste important. Encombrement, bruit, fiabilité, sécurité, respect de la vie privée et coût seront autant de facteurs déterminants.



Avec CLOiD, LG assume toutefois pleinement une vision ambitieuse : celle d’un majordome mécanique polyvalent, capable d’être à la fois cuisinier, lingère, assistant personnel et coach domestique. Cette vision encore largement futuriste montre à quel point la robotique domestique commence à dépasser le stade du gadget.

On l'a tous vu : ce robot avec sa bonne bouille qui plie votre linge (certes à très petite vitesse et à la motivation d'un ado). Et en soi, ce n'est pas une nouveauté :SwitchBot, par exemple, a récemment dévoilé Onero H1, également capable de s’attaquer à la corbeille de linge. En outre, les plus flemmards d'entre nous (j'en fais partie) ont plutôt tendance à suspendre leurs vêtements sur des cintres pour s'éviter cette étape...Mais sur le papier, l’approche de LG semble plus avancée., chacun doté de sept degrés de liberté, montés sur un torse capable de s’incliner et de se pencher. Sa conception vise à reproduire plus fidèlement les mouvements humains, indispensables pour manipuler des objets variés dans un environnement domestique.dont il reprend la tête expressive — sans la poignée visible sur le modèle précédent. CLOiD est capable de communiquer par la voix, mais aussi via des expressions faciales, destinées à rendre les interactions plus naturelles., allant jusqu’à évoquer la possibilité depour signaler des réactions ou des états — un détail qui illustre la volonté de rendre le robot plus acceptable dans un foyer, au-delà de sa simple utilité fonctionnelle.. Le robot est conçu pour fonctionner comme un hub intelligent mobile, capable d’interagir physiquement avec les appareils connectés.Grâce à la compatibilité avec ThinQ et ThinQ ON, CLOiD peut contrôler et utiliser les équipements LG de manière fluide : ouvrir un réfrigérateur connecté, interagir avec un four intelligent ou coordonner ses actions avec d’autres appareils de la maison. Une approche logique, mais qui renforce l’idée que