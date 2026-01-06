Satechi dévoile le CubeDock, un dock Thunderbolt 5 au design Mac mini avec SSD intégré

On en dit quoi ?



Force est de constater que Satechi propose un produit bien pensé pour les utilisateurs de MacBook qui veulent un setup bureau propre. Le design Mac mini est un clin d'œil amusant et la baie SSD intégrée est une vraie bonne idée. Par contre, à 400 dollars sans le SSD ni le câble, l'addition monte vite. Il faudra compter au moins 500 dollars pour un setup complet avec stockage. Néanmoins, c'est l'un des premiers docks Thunderbolt 5 du marché et il coche toutes les cases. À quand une version Space Black assortie aux MacBook Pro M4 ?