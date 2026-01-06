Satechi dévoile le CubeDock, un dock Thunderbolt 5 au design Mac mini avec SSD intégré
Par Vincent Lautier - Publié le
Au CES 2026, Satechi présente le CubeDock, un dock Thunderbolt 5 compact qui reprend le design du Mac mini. Il intègre une baie SSD NVMe jusqu'à 8 To et peut alimenter un MacBook Pro à 140 W. Prix : 400 dollars, livraison au premier trimestre.
Le CubeDock ne cache pas son inspiration. Avec ses dimensions de 12,7 x 12,7 x 5 cm et sa finition aluminium argentée, il pourrait facilement passer pour un Mac mini posé sur le bureau. Satechi a ajouté des grilles d'aération sur les côtés et l'arrière, associées à un système de refroidissement actif pour dissiper la chaleur générée par le Thunderbolt 5. La face avant accueille un bouton d'alimentation avec LED, une prise jack 3,5 mm, un port USB-C 10 Gbps avec 30 W de charge, un port USB-A 10 Gbps et des lecteurs de cartes SD et microSD.
L'arrière du CubeDock concentre l'essentiel de la connectique. On y trouve trois ports Thunderbolt 5 descendant, un port Ethernet 2,5 GbE et deux ports USB 10 Gbps supplémentaires. Le port Thunderbolt 5 amont délivre jusqu'à 140 W pour alimenter un MacBook Pro 16 pouces. Côté affichage, chaque port Thunderbolt 5 peut gérer trois écrans 8K à 60 Hz ou trois écrans 4K à 144 Hz. Sur Mac, Satechi annonce le support de deux écrans 6K à 60 Hz simultanément. Le Thunderbolt 5 double la bande passante du Thunderbolt 4, passant de 40 à 80 Gbps en mode bidirectionnel et jusqu'à 120 Gbps en mode unidirectionnel.
La particularité du CubeDock est sa baie NVMe intégrée. Le fond du boîtier se retire pour accueillir un SSD M.2 jusqu'à 8 To en PCIe 4x4, avec des vitesses annoncées de 6 000 Mo/s. Cela permet d'ajouter du stockage rapide directement dans le dock sans encombrer le bureau avec un boîtier externe supplémentaire. Satechi propose également un câble Thunderbolt 5 Pro à 40 dollars pour accompagner le dock.
Force est de constater que Satechi propose un produit bien pensé pour les utilisateurs de MacBook qui veulent un setup bureau propre. Le design Mac mini est un clin d'œil amusant et la baie SSD intégrée est une vraie bonne idée. Par contre, à 400 dollars sans le SSD ni le câble, l'addition monte vite. Il faudra compter au moins 500 dollars pour un setup complet avec stockage. Néanmoins, c'est l'un des premiers docks Thunderbolt 5 du marché et il coche toutes les cases. À quand une version Space Black assortie aux MacBook Pro M4 ?
Un cube d'aluminium aux airs de Mac mini
Une connectique Thunderbolt 5 complète
Un SSD intégré pour étendre le stockage
On en dit quoi ?
