Les ventes d'ordinateurs reprennent : Apple à nouveau en difficultés ?

Des ventes de Mac stables, une part de marché en recul

Un marché PC dopé par Windows 10 et les tensions sur les composants

Qu'en penser ?



Cette année, Apple a prévu une feuille de route bien chargée et il il faudra voir si les prochaines générations de Mac, et notamment les évolutions attendues autour des puces Apple Silicon et de l’IA, lui permettront de reprendre un avantage plus marqué dans un marché PC à nouveau en effervescence.

Dans le détail,, pour atteindre 76,4 millions d’unités. Une performance supérieure aux attentes, portée notamment par l’anticipation de hausses de coûts des composants et par des achats accélérés en prévision de potentielles contraintes d’approvisionnement.Sur cette période clé des fêtes de fin d’année,. Dans un marché en forte croissance, cette stabilité se traduit mécaniquement par une baisse de la part de marché trimestrielle du constructeur, qui passe de 10,2 % fin 2024 à 9,3 % fin 2025.. Lenovo conserve sa première place avec 19,3 millions de PC expédiés (+14,4 %), devant HP (15,4 millions, +12,1 %) et Dell, qui affiche la plus forte progression du trio avec +18,2 % et 11,7 millions d’unités livrées.La fin programmée du support dea incité de nombreuses entreprises à renouveler leur parc informatique, tandis que les incertitudes liées aux droits de douane plus tôt dans l’année et les inquiétudes autour d’un possible resserrement de l’offre mémoire ont poussé les fabricants à avancer leurs commandes. Ces éléments sont venus amplifier l’effet saisonnier habituel du quatrième trimestre.. Sur l’année complète, IDC estime que la firme de Cupertino a expédié 25,6 millions de Mac, contre 23 millions en 2024, soit une croissance annuelle de 11,1 %. Une progression supérieure à celle du marché PC dans son ensemble, qui a crû de 8,1 % pour atteindre 284,7 millions d’unités.Le signal est encourageant pour la stratégie Mac à moyen terme, même si la concurrence des grands acteurs Windows s’est révélée particulièrement agressive en fin d’année.