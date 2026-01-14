Les ventes d'ordinateurs reprennent : Apple à nouveau en difficultés ?
Alors que le marché mondial du PC a connu un net rebond en fin d’année 2025, Apple n’a pas pleinement profité de cette dynamique. Selon les derniers chiffres publiés par le cabinet IDC, les ventes de Mac sont restées quasiment stables sur un an au cours du quatrième trimestre, contrastant avec la forte croissance enregistrée par les principaux constructeurs de PC sous Windows.
Dans le détail, IDC estime que les livraisons mondiales de PC ont progressé de 9,6 % sur un an au quatrième trimestre 2025, pour atteindre 76,4 millions d’unités. Une performance supérieure aux attentes, portée notamment par l’anticipation de hausses de coûts des composants et par des achats accélérés en prévision de potentielles contraintes d’approvisionnement.
Sur cette période clé des fêtes de fin d’année, Apple a livré environ 7,1 millions de Mac, un volume quasiment inchangé par rapport au quatrième trimestre 2024. Dans un marché en forte croissance, cette stabilité se traduit mécaniquement par une baisse de la part de marché trimestrielle du constructeur, qui passe de 10,2 % fin 2024 à 9,3 % fin 2025.
Apple se classe ainsi au quatrième rang mondial, derrière Lenovo, HP et Dell, qui ont tous enregistré une croissance à deux chiffres. Lenovo conserve sa première place avec 19,3 millions de PC expédiés (+14,4 %), devant HP (15,4 millions, +12,1 %) et Dell, qui affiche la plus forte progression du trio avec +18,2 % et 11,7 millions d’unités livrées.
IDC explique cette accélération du marché par plusieurs facteurs conjoncturels. La fin programmée du support de Windows 10 a incité de nombreuses entreprises à renouveler leur parc informatique, tandis que les incertitudes liées aux droits de douane plus tôt dans l’année et les inquiétudes autour d’un possible resserrement de l’offre mémoire ont poussé les fabricants à avancer leurs commandes. Ces éléments sont venus amplifier l’effet saisonnier habituel du quatrième trimestre.
Si la fin d’année apparaît plus contrastée, le bilan sur l’ensemble de 2025 reste globalement positif pour Apple. Sur l’année complète, IDC estime que la firme de Cupertino a expédié 25,6 millions de Mac, contre 23 millions en 2024, soit une croissance annuelle de 11,1 %. Une progression supérieure à celle du marché PC dans son ensemble, qui a crû de 8,1 % pour atteindre 284,7 millions d’unités.
Grâce à cette performance, la part de marché annuelle d’Apple grimpe à 9 %, contre 8,7 % un an plus tôt. Le signal est encourageant pour la stratégie Mac à moyen terme, même si la concurrence des grands acteurs Windows s’est révélée particulièrement agressive en fin d’année.
Cette année, Apple a prévu une feuille de route bien chargée et il il faudra voir si les prochaines générations de Mac, et notamment les évolutions attendues autour des puces Apple Silicon et de l’IA, lui permettront de reprendre un avantage plus marqué dans un marché PC à nouveau en effervescence.
