Western Digital a déjà vendu toute sa production de disques durs de 2026

On en dit quoi ?



On avait déjà vu l'IA faire flamber les GPU, puis la mémoire vive, et maintenant les disques durs. L'appétit des géants de l'IA et du cloud n'a visiblement pas de limite, et le particulier se retrouve à chaque fois à payer le prix fort pour un composant qu'on achetait les yeux fermés il y a deux ans. C'est d'autant plus rageant que le disque dur, c'était justement le stockage accessible par excellence. Moi qui voulais de nouveaux disques pour mon NAS, j'ai tout simplement laissé tomber pour tout vous dire.