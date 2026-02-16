Western Digital a déjà vendu toute sa production de disques durs de 2026
Par Vincent Lautier - Publié le
Western Digital a vendu la totalité de sa production de disques durs pour 2026. Tout est parti aux centres de données qui font tourner l'intelligence artificielle, les prix ont bondi de 46 % depuis septembre dernier, et Seagate se retrouve dans le même cas. Les particuliers vont devoir composer avec des prix en hausse et des stocks au plus bas.
Des stocks épuisés pour toute l'année
Nous avons quasiment tout vendu pour 2026.Parce que oui, les plus gros clients du groupe ont littéralement commandé et pré-commandé l'ensemble de la capacité de production pour l'année en cours, et nous ne sommes qu'en février. En fait, des accords sont déjà en cours pour les productions de 2027 et 2028. Seagate est dans la même situation.
Pourquoi une telle ruée ? Les centres de données qui font tourner les modèles d'IA ont besoin de stocker des volumes de données énormes, mesurés en exaoctets. Et pour ce type de stockage de masse, le bon vieux disque dur mécanique reste imbattable en termes de coût par téraoctet, loin devant les SSD.
Des prix en hausse de 46 % en quelques mois
Niveau prix, c'est un carnage. Les prix ont déjà augmenté de presque 50 % en 2025, et toutes les capacités sont concernées, les petites de 4 To, ou les monstres de 24 To. En 2026, la hausse pourrait monter jusqu'à 60% de plus.
Le grand public relégué au second plan
Le segment grand public ne représente plus que 5 % du chiffre d'affaires de Western Digital. Le cloud, lui, pèse 89 %. Quand il faut choisir entre livrer un hyperscaler qui commande des exaoctets et un particulier qui cherche un disque de 4 To pour son NAS, le choix est vite fait.
Si vous avez besoin de stockage supplémentaire, mieux vaut ne pas trop traîner. Les tarifs ne vont pas baisser dans l'immédiat.
On en dit quoi ?
On avait déjà vu l'IA faire flamber les GPU, puis la mémoire vive, et maintenant les disques durs. L'appétit des géants de l'IA et du cloud n'a visiblement pas de limite, et le particulier se retrouve à chaque fois à payer le prix fort pour un composant qu'on achetait les yeux fermés il y a deux ans. C'est d'autant plus rageant que le disque dur, c'était justement le stockage accessible par excellence. Moi qui voulais de nouveaux disques pour mon NAS, j'ai tout simplement laissé tomber pour tout vous dire.