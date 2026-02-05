Western Digital annonce un disque dur de 40 To et promet 100 To d'ici 2029

On en dit quoi ?



On est clairement dans une course aux téraoctets, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les datacenters qui doivent absorber des montagnes de données liées à l'IA. WD joue la carte de la prudence avec une transition progressive vers le HAMR, là où Seagate a foncé tête baissée. Les deux approches se défendent. Bon, maintenant, quelque chose me dit que ça n'est pas demain que j'aurai le budget pour mettre un disque de 100 To dans mon petit NAS pour Plex.