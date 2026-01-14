1 150 To de SSD par serveur : l'appétit monstre de Nvidia qui va faire exploser le prix du stockage

On en dit quoi ?



C'est quand même un sacré retournement de situation. Il y a trois ans, on trouvait des SSD de 1 To à moins de 50 euros. Aujourd'hui, l'IA aspire tellement de ressources que le consommateur lambda risque de payer le prix fort pour un simple upgrade de stockage. Nvidia ne fait rien d'illégal, mais l'effet domino est redoutable : les datacenters raflent tout, et il ne reste que les miettes pour le grand public. Reste à voir si les fabricants de mémoire augmenteront leurs capacités de production, ou si on file tout droit vers une nouvelle crise à la 2020.