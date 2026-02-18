Serait-ce les couleurs des MacBook low-cost ?
Apple pourrait profiter de son événement du 4 mars pour lever le voile sur un MacBook à petit prix, attendu de longue date. Selon plusieurs sources concordantes, l’ordinateur portable serait présenté lors de la Special Experience organisée simultanément à New York, Londres et Shanghai, avec une approche résolument plus audacieuse… notamment sur le plan des couleurs.
Un indice glissé dans l’invitation Apple
Evidemment et comme à chaque keynote ou évènement, le carton d'invitation est scruté sous toutes ses formes afin de trouver un petit indice. Apparemment, le leaker Instant Digital, très actif sur Weibo, s'est prêté à l'exercice. Selon lui, le visuel utilisé par Apple donne un indice clair sur le produit à venir.
L’illustration met en scène un logo Apple en 3D, composé de disques translucides aux teintes jaune, verte et bleue. Un choix graphique qui, d’après le leaker, correspondrait directement aux couleurs du futur MacBook d’entrée de gamme, qui pourrait bien être dévoilé lors de l’événement du 4 mars à 9 h (heure de l’Est).
Un MacBook plus ludique que jamais
Cette hypothèse s’inscrit dans la continuité des informations partagées par l’analyste Ming-Chi Kuo, qui évoquait dès juin 2025 un MacBook décliné en argent, bleu et jaune (mais aussi rose !) des teintes proches de celles de l’iPad d’entrée de gamme.
De son côté, Mark Gurmanaffirme qu’Apple a testé une palette encore plus large : jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent classique et gris foncé. Toutes n'auraient pas rété etenues pour la version finale, mais l’intention est claire : rompre avec les tons sobres qui dominent actuellement la gamme Mac.
Si cela se confirme, ce MacBook deviendrait le portable Apple le plus coloré depuis l’ère de l’iBook G3, célèbre pour ses déclinaisons Tangerine, Blueberry, Indigo, Graphite ou encore Key Lime à la fin des années 1990.
Une fiche technique pensée pour le prix
Sur le plan matériel, ce MacBook d’entrée de gamme ferait aussi des choix inhabituels. Il serait équipé d’un écran de 12,9 pouces, d’un châssis en aluminium, mais surtout d’une puce issue de l’iPhone, très probablement l’A18 Pro, plutôt qu’un processeur de la famille Apple Silicon M. A cela, rajoutez 8 Go de RAM et une puce N1 !
Ces éléments permettraient à Apple de réduire les coûts, tout en offrant des performances suffisantes pour un usage quotidien. Le prix serait ainsi nettement inférieur à 700 dollars, plaçant ce MacBook comme une porte d’entrée attractive dans l’écosystème macOS.
Ce MacBook ne viserait évidemment pas les usages professionnels intensifs, mais plutôt la bureautique, le web et les usages étudiants. En clair, Apple calquerait la logique de l’iPad sur le Mac : un modèle de base, un MacBook Air intermédiaire et un MacBook Pro haut de gamme.
Qu'en penser ?
Avec ce modèle, c'est une véritable opération séduction ! Apple semble vouloir élargir son audience, en visant notamment les étudiants et les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur simple, abordable et visuellement distinctif. Un retour assumé à une approche plus émotionnelle et grand public, que la marque n’avait plus vraiment explorée sur Mac depuis des décennies. Reste désormais à voir si ces informations se confirmeront le 4 mars. Si tel est le cas, Apple pourrait bien créer la surprise avec un MacBook à la fois moins cher, plus coloré et radicalement différent de ce que propose aujourd’hui sa gamme portable.