Serait-ce les couleurs des MacBook low-cost ?

Qu'en penser ?



Avec ce modèle, c'est une véritable opération séduction ! Apple semble vouloir élargir son audience, en visant notamment les étudiants et les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur simple, abordable et visuellement distinctif. Un retour assumé à une approche plus émotionnelle et grand public, que la marque n’avait plus vraiment explorée sur Mac depuis des décennies. Reste désormais à voir si ces informations se confirmeront le 4 mars. Si tel est le cas, Apple pourrait bien créer la surprise avec un MacBook à la fois moins cher, plus coloré et radicalement différent de ce que propose aujourd’hui sa gamme portable.