iPhone 17e, iPad 12, MacBook : Apple mise gros sur l’entrée de gamme
Par Laurence - Publié le
Alors qu’Apple prépare son traditionnel renouvellement de gamme pour le second semestre, plusieurs produits d’entrée de gamme pourraient devenir beaucoup plus séduisants qu’auparavant. Au programme : un iPhone 17e largement revu, un iPad plus puissant compatible Apple Intelligence, et même un tout nouveau MacBook à prix cassé.
Lancé en février dernier, l’iPhone 16e visait les utilisateurs à la recherche d’un iPhone plus accessible, tout en conservant une bonne partie des fonctionnalités des modèles classiques. Mais il faisait quelques concessions notables : pas de MagSafe, un design plus daté et certaines limitations techniques. Le futur iPhone 17e devrait corriger ces points faibles.
Parmi les nouveautés attendues, les rumeurs évoquent une puce A19 de dernière génération, l'arrivée du MagSafe, un design modernisé avec Dynamic Island et bordures plus fines, un modem C1X et la puce N1 conçus par Apple, et, éventuellement, la caméra frontale Cadre Centré héritée de la gamme iPhone 17
Sur le papier, cela transformerait l’iPhone 17e en une option particulièrement attractive dans la gamme. Les modèles supérieurs conserveraient toutefois certains avantages, comme un capteur ultra grand-angle à l’arrière ou l’écran ProMotion 120 Hz. Mais pour un modèle plus abordable, l’écart pourrait nettement se réduire.
Du côté de l’iPad 12, Apple préparerait également une mise à jour importante de son modèle le plus accessible. L’intégration de la puce A18. Au-delà du simple gain de performances et d’une éventuelle hausse de la RAM, l’A18 permettrait surtout d’activer Apple Intelligence sur l’iPad d’entrée de gamme. Jusqu’ici, les fonctions d’IA avancées étaient réservées aux modèles plus puissants.
Avec l’arrivée (encore une fois retardée) d’un Siri profondément remanié et propulsé par la technologie Gemini de Google, ainsi que d’autres fonctionnalités IA prévues dans les prochaines versions d’iOS et d’iPadOS, cette compatibilité devient stratégique. L’iPad le moins cher ne serait plus exclu des nouveautés logicielles majeures.
La surprise pourrait venir du Mac. Apple travaillerait sur un tout nouveau MacBook (ni Pro, ni Air), destiné à devenir le modèle le plus abordable de la gamme. Proposé autour de 699 dollars, il se positionnerait nettement en dessous du MacBook Air actuel. Pour atteindre ce prix, Apple miserait sur une puce A18 Pro — issue de l’iPhone — plutôt qu’un processeur de la famille M.
Au programme, les amoureux des précédents MacBook devraient être séduits par le format avec un écran 12,9 pouces (la portabilité !!!), 8 Go de RAM, une puce N1. Et plusieurs coloris : bleu, rose, jaune, argent.
Ce MacBook ne viserait évidemment pas les usages professionnels intensifs, mais plutôt la bureautique, le web et les usages étudiants. En clair, Apple calquerait la logique de l’iPad sur le Mac : un modèle de base, un MacBook Air intermédiaire et un MacBook Pro haut de gamme.
Si ces rumeurs se confirment, Apple s’apprête à rendre ses produits les plus accessibles beaucoup plus compétitifs — sans nécessairement rogner sur les fonctionnalités clés. Une stratégie qui pourrait séduire un public plus large, à l’heure où l’IA devient un argument central dans l’écosystème.
