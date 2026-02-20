macOS 26.3 confirme de nouveaux écrans Apple et le MacBook low-cost
À quelques jours de l’expérience spéciale du 4 mars, de nouvelles références découvertes dans macOS 26.3 viennent renforcer l’idée d’une vague de matériels imminente. Des mentions dans le code pointent à la fois vers deux nouveaux écrans externes Apple et vers le MacBook low-cost.
Ces informations ont été mises au jour par Macworld, qui a analysé la version publique de macOS 26.3 publiée la semaine dernière. Trois identifiants produits non encore commercialisés y apparaissent : J700, J427 et J527.
Le code J700 n’est pas une surprise. Il correspond au MacBook d’entrée de gamme qu’Apple préparerait pour compléter sa gamme. Ce modèle serait équipé d’une puce A18 Pro, une première pour un Mac portable, avec un écran inférieur à 13 pouces (12,7). Apparemment, Apple testerait ce MacBook dans plusieurs couleurs plus ludiques que d’ordinaire — jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent et gris foncé — tout en conservant un châssis en aluminium.
Les identifiants J427 et J527 semblent correspondre à deux nouveaux écrans externes Apple, sans que leurs caractéristiques exactes soient encore connues. Deux hypothèses principales peuvent être avancées : soit Apple préparerait deux tailles d’écran différentes, soit une déclinaison plus accessible avec moins de fonctionnalités aux côtés d’un modèle plus haut de gamme.
Ces références ne sont toutefois pas totalement inédites. Mark Gurman les avait déjà mentionnées en mars dernier, évoquant alors deux scénarios possibles : Apple pourrait choisir de ne lancer qu’un seul des deux modèles, ou bien proposer une nouvelle gamme à deux niveaux, potentiellement pour moderniser une offre qui commence à dater.
Aujourd’hui, Apple ne commercialise que deux écrans externes : le Studio Display, lancé en 2022 à partir de 1 749 €, et le Pro Display XDR, commercialisé depuis 2019 à partir de 5 499 €. Si le Studio Display reste relativement récent, le Pro Display XDR commence clairement à accuser le poids des années, tant sur le plan technologique que face à la concurrence.
Le fait que deux références distinctes apparaissent dans macOS 26.3 suggère qu’il s’agit bien de produits séparés toujours en développement, et non d’un simple prototype abandonné.
Apple doit annoncer plusieurs nouveaux produits la semaine du 2 mars, selon les informations concordantes de la presse spécialisée. Entre le MacBook A18 Pro, les Mac équipés de puces M5 et désormais ces écrans externes en embuscade, l’événement du 4 mars pourrait marquer une mise à jour majeure de l’écosystème Mac.
Trois identifiants produits repérés dans macOS
Deux nouveaux écrans externes en préparation ?
Une gamme d’écrans qui vieillit
Qu'en penser ?
