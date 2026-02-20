macOS 26.3 confirme de nouveaux écrans Apple et le MacBook low-cost

Trois identifiants produits repérés dans macOS

Deux nouveaux écrans externes en préparation ?

Une gamme d’écrans qui vieillit

Qu'en penser ?



Apple doit annoncer plusieurs nouveaux produits la semaine du 2 mars, selon les informations concordantes de la presse spécialisée. Entre le MacBook A18 Pro, les Mac équipés de puces M5 et désormais ces écrans externes en embuscade, l’événement du 4 mars pourrait marquer une mise à jour majeure de l’écosystème Mac.

Ces informations ont été mises au jour par, qui a analysé la version publique de macOS 26.3 publiée la semaine dernière.Le code J700 n’est pas une surprise. Il correspond auqu’Apple préparerait pour compléter sa gamme. Ce modèle serait équipé d’une puce A18 Pro, une première pour un Mac portable, avec un écran inférieur à 13 pouces (12,7). Apparemment, Apple testerait ce MacBook dansque d’ordinaire — jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent et gris foncé — tout en conservant un châssis en aluminium.Les identifiants J427 et J527. Deux hypothèses principales peuvent être avancées : soit Apple préparerait deux tailles d’écran différentes, soit une déclinaison plus accessible avec moins de fonctionnalités aux côtés d’un modèle plus haut de gamme.Mark Gurman les avait déjà mentionnées en mars dernier, évoquant alors deux scénarios possibles : Apple pourrait choisir de ne lancer qu’un seul des deux modèles, ou bien proposer une nouvelle gamme à deux niveaux, potentiellement pour moderniser une offre qui commence à dater.Aujourd’hui,: le Studio Display, lancé en 2022 à partir de 1 749 €, et le Pro Display XDR, commercialisé depuis 2019 à partir de 5 499 €. Si le Studio Display reste relativement récent, le Pro Display XDR commence clairement à accuser le poids des années, tant sur le plan technologique que face à la concurrence.Le fait que deux références distinctes apparaissent dans macOS 26.3 suggère qu’il s’agit bien de produits séparés toujours en développement, et non d’un simple prototype abandonné.